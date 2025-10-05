Mbunge wa Iraq: Hatudanganywi na Mchezo Mpya wa Amerika

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al-Maaloumah, mbunge wa Iraq Firas al-Musalamawi alisisitiza kwamba taarifa zinazoenezwa katika vyombo vya habari kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka kwa baadhi ya kambi nchini humo sio za kweli.

Aliongeza: "Tunashuhudia tu utekelezaji wa sehemu ya mpango wa kuhamisha wanajeshi wa Marekani, lakini inawasilishwa kana kwamba Marekani inakusudia kuondoka."

Al-Musalamawi aliongeza: "Mamlaka ya kitaifa ya Iraq haikubali uwepo wa vikosi vya kigeni chini ya kisingizio chochote. Marekani inafanya kazi kulingana na sera ya kuhamisha vikosi vyake kwenye ardhi ya Iraq."

"Nchi hii imeondoa baadhi ya vituo vidogo na inaimarisha vituo vingine muhimu ili kuficha uwepo wake wa kijeshi nchini kufuatia kuongezeka kwa upinzani wa kisiasa na umma."

Alisema: "Marekani haina nia ya kuondoka Iraq tu, bali pia inatafuta uwepo wa muda mrefu nchini humo. Watu wa Iraq hawadanganywi na michezo hii ya kisiasa."