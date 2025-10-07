Shahidi mmoja na majeruhi mmoja katika shambulio la droni la Israeli huko Deir Aames, Kusini mwa Lebanoni

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, kufuatia shambulio la droni la jeshi la Israeli dhidi ya gari katika eneo la Deir Aames kusini mwa Lebanoni, raia mmoja wa Lebanoni aliuawa na mtu mwingine kujeruhiwa.

Kulingana na ripoti kutoka kwa mwandishi wa habari wa Al Mayadeen, shambulio hili lilifanywa leo, Jumanne, na droni ya Israeli katika eneo la Deir Aames, ambalo ni sehemu ya wilaya ya Tire, na lengo lake lilikuwa gari la kiraia.

Hili ni shambulio la pili linalofanana katika siku za hivi karibuni; siku ya Jumatatu, raia mmoja wa Lebanoni na mkewe pia waliuawa katika shambulio la droni dhidi ya gari katika eneo la Zibdin, ambalo ni sehemu ya wilaya ya Nabatieh, na mtu mwingine alijeruhiwa.

Inafaa kutajwa kuwa utawala wa Kizayuni unaendelea kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini Novemba 27, na imeongeza mvutano wa hali ya usalama kusini mwa nchi hiyo kwa mashambulio ya anga na kulenga maeneo mbalimbali nchini Lebanoni.