Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, na nyaraka za siri zilizochapishwa na tovuti ya Marekani «The Grayzone», serikali ya Israeli imejitahidi kuamsha vikundi vinavyojulikana kama "wanamgambo wa kidijitali" ambavyo vinalenga kukabiliana na shughuli za wanaharakati wanaounga mkono Palestina, kwa kuvutia msaada wa kifedha kutoka kwa mabilionea wa Marekani.

Nyaraka hizo zinasema kwamba Benny Gantz, Mkuu wa zamani wa Majeshi ya Israeli, alikuwa akijaribu kupata msaada kutoka kwa David Ellison na baba yake Larry Ellison, watu mashuhuri na wenye ushawishi wa Marekani, kwa ajili ya kufadhili mradi huu.

Mpango huu ulikuwa sehemu ya programu pana ambayo lengo lake lilitajwa kuwa ni kuharibu na kudhoofisha shughuli za waungaji mkono wa Palestina katika nafasi ya mtandao na vyombo vya habari.

Baada ya David Ellison kuchukua udhibiti wa kampuni za vyombo vya habari za "Paramount" na "CBS News", alimteua Bari Weiss, ambaye hapo awali alijitambulisha kama "Mzayuni mwenye msimamo mkali", kama mhariri mkuu.

Kulingana na ripoti hiyo, barua pepe zilizovuja zinaonyesha kwamba David Ellison alishiriki katika mpango ulioundwa na serikali ya Israeli kwa ajili ya kufuatilia na kukandamiza wanaharakati wanaounga mkono Palestina nchini Marekani. Mpango huu ulijulikana awali kama "Makabila 12" na ulijumuisha kundi la mabilionea 12 wa Kiyahudi ambao waliombwa kuchukua jukumu la kufadhili operesheni hiyo.

Lengo la mradi huu lilikuwa ni kuvutia wawekezaji wa Marekani ili kuunga mkono kampuni za usalama zinazoongozwa na maafisa wa zamani wa ujasusi wa Israeli, ambao, kwa niaba ya serikali ya Israeli, walikuwa na dhamira ya kufuatilia na kuwatesa raia wa Marekani wanaounga mkono kampeni ya kususia, kujiondoa uwekezaji na kuweka shinikizo dhidi ya Israeli.

Barua pepe hizi ziligunduliwa kwa mara ya kwanza na mwandishi wa habari Jack Poulson; alizipata kati ya seti ya faili zilizovuja na kundi la wadukuzi la «Hanzala» mwaka 2024.

Nyaraka zinaonyesha kwamba Benny Gantz alikuwa na dhamira ya kuvutia wawekezaji matajiri wa Magharibi kufadhili kampuni za usalama zinazoongozwa na wanajeshi wa zamani wa ujasusi wa Israeli, ambao dhamira yao ni kuwafuatilia na kuwatesa watu ambao serikali ya Israeli inawaona kuwa na mitazamo inayounga mkono Palestina.