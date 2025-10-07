Yedioth Ahronoth: Chuki Dhidi ya Israeli Duniani Yafikia Rekodi

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, gazeti la Kizayuni Yedioth Ahronoth liliandika katika ripoti: "Kuongezeka kwa matamshi ya viongozi wa nchi kuhusu kutambua Dola la Palestina kumeongeza wimbi la kimataifa la upinzani dhidi ya Israeli."

Chombo hiki cha habari kilikiri: "Miaka miwili baada ya Oktoba 7, tuko katikati ya mapinduzi ya chuki dhidi ya Israeli; wimbi ambalo limezidi kuenea kadri vita vya 'Panga za Chuma' vilivyoendelea."

Kulingana na takwimu zilizochapishwa, katika robo ya mwisho ya mwaka 2023, matukio zaidi ya 1,785 ya kupinga Israeli yalisajiliwa ulimwenguni; idadi ambayo inakaribia jumla ya matukio ya mwaka mzima wa 2022.