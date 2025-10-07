Raia Mmoja wa Alawi Auawa na Mwingine Kujeruhiwa Huko Homs, Syria

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna, raia mmoja anayefuata madhehebu ya Alawi katika mji wa Homs alifariki dunia baada ya watu wawili wenye silaha waliokuwa wamepanda pikipiki kumpiga risasi. Tukio hilo lilitokea wakati mwathirika alikuwa katika duka lake katika mtaa wa Ikrimah wa mji wa Homs.

Kulingana na ripoti kutoka kwa Shirika la Haki za Kibinadamu la Syria (SOHR), wakati huo huo, washambuliaji hao walimfyatulia risasi kijana mwingine ndani ya mgahawa katika mji wa Talkalakh, jambo lililomfanya kujeruhiwa vibaya begani. Mtu huyo alipelekwa hospitali kwa matibabu, huku washambuliaji wakikimbia eneo la tukio.

Kwa hivyo, idadi ya waathirika wa vitendo vya kulipiza kisasi na mauaji nje ya mfumo wa sheria au bila kesi tangu mwanzo wa mwaka 2025 katika majimbo mbalimbali ya Syria imefikia watu 1,076, ambapo wanaume 1,023, wanawake 32, na watoto 21.