Msafara wa Kijeshi wa Marekani Kuondoka Kambi ya Al-Harir Kuelekea Mpaka wa Syria

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, chanzo chenye ufahamu kimeripoti leo Jumanne kuondoka kwa msafara unaojumuisha takriban lori 20 kutoka kambi ya kijeshi ya Al-Harir karibu na Erbil kuelekea mpaka wa Iraq na Syria.

Chanzo hicho kilitangaza kwa Shirika la Habari la «Al-Maalomah»: «Msafara uliondoka kupitia lango kuu la kambi ya Al-Harir, na usalama wake wa angani ulilindwa katika njia nzima ya ardhini kuelekea mpaka wa Iraq na Syria, kwa msaada wa helikopta kadhaa za Apache.»

Kiliongeza: «Msafara huu ni wa kwanza wa aina yake katika siku za hivi karibuni, kwani harakati za misafara kati ya kambi ya Al-Harir na kambi nyingine, iwe nchini Syria au kuelekea kambi ya Ain al-Asad, ilikuwa imesitishwa kwa muda.»

Kulingana na chanzo hicho, maudhui kamili ya malori haijulikani, lakini inaonekana kuwa yanabeba vifaa vya vifaa (logistics) kwa kambi za Marekani zilizowekwa katika ardhi ya Syria.