Iran ni miongoni mwa nchi 10 zenye uwezo kamili wa kutengeneza na kurusha satelaiti

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA) - Hassan Salarieh, Mkuu wa Shirika la Anga za Juu la Iran, alisema: Kati ya nchi zaidi ya 200 duniani, ni takriban nchi kumi au kumi na moja tu ndizo zenye uwezo kamili wa kutengeneza na kurusha satelaiti, na Iran iko katika kundi hili. Nchi hizi ni pamoja na Urusi, Uchina, Marekani, baadhi ya nchi za Ulaya na Japan, ambazo zina historia ndefu katika tasnia ya anga za juu.

Alisema: Iran, kwa kutegemea uwezo wa asili, imeendeleza uendelezaji wa satelaiti na virusha-vya-anga kwa wakati mmoja. Utengenezaji wa satelaiti nchini umefanywa hasa kwa mfumo wa utengenezaji wa moja-moja, lakini kwa kuanza kwa mradi wa kundinyota la satelaiti la Shahid Soleimani, dhana ya uzalishaji wa idadi kubwa imeingia katika lugha ya anga ya Iran.

Mkuu wa Shirika la Anga za Juu la Iran aliongeza: Tangu katikati ya miaka ya 2000 (nusu ya pili ya miaka ya 80 ya kalenda ya Irani) na kufafanuliwa kwa miradi ya utengenezaji wa satelaiti katika vyuo vikuu vya Sharif, Amirkabir, Sayansi na Viwanda, na Malek Ashtar, wimbi la mafunzo ya rasilimali watu lilianza. Wafanyakazi hawa walifanikiwa kutengeneza satelaiti za kwanza.

Hassan Salarieh aliongeza: Hatua muhimu katika njia hii ilikuwa urushaji wa mafanikio wa satelaiti ya Omid mwaka 2008 (Mwaka wa 1387 wa kalenda ya Irani), ambayo ilijenga imani ya kitaifa katika uwezo wa kuweka kitu kwenye obiti.