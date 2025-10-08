  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Malaysia: Tel Aviv Waachie Mara Moja Wanaharakati Wanaounga Mkono Palestina

8 Oktoba 2025 - 13:31
News ID: 1736320
Source: ABNA
Malaysia: Tel Aviv Waachie Mara Moja Wanaharakati Wanaounga Mkono Palestina

Waziri Mkuu wa Malaysia alilaani uharamia wa utawala wa Kizayuni dhidi ya meli za "Meli za Uhuru" zilizokuwa zikielekea Gaza na kudai kuachiliwa mara moja kwa wanaharakati wanaounga mkono Palestina wanaoshikiliwa na utawala wa Kizayuni.

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Reuters, Waziri Mkuu wa Malaysia alisisitiza: "Tunalaani vikali mashambulizi ya wanajeshi wa Israeli dhidi ya Meli za Uhuru zilizokuwa zikielekea Ukanda wa Gaza. Huu ni kitendo cha uchochezi na uvunjaji wa sheria za kimataifa."

Alisema: "Tel Aviv lazima awaachie mara moja wanaharakati wa Malaysia. Wanajeshi wa Israeli hawapaswi kuwatendea vibaya."

Ikumbukwe kwamba, saa chache zilizopita, waandaaji wa Meli za Uhuru walitangaza kuwa wanajeshi wa Kizayuni walishambulia meli zote za msafara huo na kuwateka wanaharakati 150 wanaounga mkono Palestina.

Your Comment

You are replying to: .
captcha