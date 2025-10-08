Malaysia: Tel Aviv Waachie Mara Moja Wanaharakati Wanaounga Mkono Palestina

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Reuters, Waziri Mkuu wa Malaysia alisisitiza: "Tunalaani vikali mashambulizi ya wanajeshi wa Israeli dhidi ya Meli za Uhuru zilizokuwa zikielekea Ukanda wa Gaza. Huu ni kitendo cha uchochezi na uvunjaji wa sheria za kimataifa."

Alisema: "Tel Aviv lazima awaachie mara moja wanaharakati wa Malaysia. Wanajeshi wa Israeli hawapaswi kuwatendea vibaya."

Ikumbukwe kwamba, saa chache zilizopita, waandaaji wa Meli za Uhuru walitangaza kuwa wanajeshi wa Kizayuni walishambulia meli zote za msafara huo na kuwateka wanaharakati 150 wanaounga mkono Palestina.