Maelezo ya Awamu ya Kwanza ya Makubaliano ya Kusitisha Vita vya Kizayuni Dhidi ya Watu Waliodhulumiwa wa Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, kituo cha televisheni cha CNN, kikinukuu BBC, kilidai katika ripoti leo Alhamisi kwamba kimepata sehemu za makubaliano ya kusitisha vita vya wavamizi wa Kizayuni dhidi ya watu waliodhulumiwa wa Gaza.

Kulingana na madai ya chombo hiki cha habari, ingawa maelezo kamili ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano bado hayajafichuliwa rasmi; lakini kile tunachojua hadi sasa ni hiki: Chanzo cha Kipalestina kilimwambia BBC kwamba makubaliano hayo yanasema wazi kwamba wafungwa 250 wa Kipalestina na wakazi 1,700 wa Gaza ambao wamekamatwa na vikosi vya Israeli (vamizi) tangu kuanza kwa vita wataachiliwa. Chanzo hicho kilisema kwamba Hamas bado haijapokea orodha ya wafungwa wa Kipalestina ambao Israeli (utawala muuaji wa watoto) inakusudia kuwaachilia, lakini inatarajiwa kuwa suala hili litatatuliwa ndani ya masaa machache.

Kwa mujibu wa madai ya BBC, na bila kutaja historia ya utawala wa Kizayuni ya kutotekeleza ahadi zake, afisa mkuu wa Kipalestina pia alikijulisha chombo hicho cha habari kwamba, kulingana na makubaliano hayo, Israeli (utawala vamizi) itaruhusu malori 400 ya misaada kuingia Gaza kila siku, na idadi hii itaongezeka hatua kwa hatua katika awamu zinazofuata! Kulingana na afisa wa Ikulu ya White House, Hamas itaachilia mateka 20 walio hai iliyowashikilia wakati wa awamu ya kwanza ya makubaliano.

Hamas hapo awali ilithibitisha makubaliano ya kusitisha vita vya Kizayuni dhidi ya watu waliodhulumiwa huko Gaza katika taarifa, na kutoa wito kwa Trump, nchi za upatanishi, na pande za Kiarabu na Kiislamu kumlazimisha wavamizi wa Kizayuni kutekeleza kikamilifu makubaliano hayo.