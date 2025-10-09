Mwitikio wa Rais wa Utawala wa Kizayuni Juu ya Makubaliano ya Kusitisha Vita Gaza

Rais wa Marekani, katika mahojiano, alitangaza uwezekano wa kuachiliwa kwa mateka wa Kizayuni wanaoshikiliwa na Hamas siku ya Jumatatu, huku akitangaza msimamo wake wa kuchekesha wa kupinga Iran.

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, kituo cha televisheni cha CNN hivi sasa kinaripoti kuhusu awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha vita huko Gaza: Tunachojua kuhusu jinsi mchakato unaoweza kwenda katika siku zijazo ni huu: Afisa wa Ikulu ya White House alisema Baraza la Mawaziri la (utawala wa) Israeli litapiga kura leo Alhamisi kuhusu mpango wa amani (kusitisha vita). Ikiwa Israeli (utawala) itakubali, itakuwa na saa 24 za kuondoa vikosi vyake (kutoka Gaza). Hii itaashiria kuanza kwa kipindi cha saa 72 ambapo Hamas inaweza kuwaachilia mateka waliobaki.

Kwa mujibu wa CNN, afisa huyo wa White House alisema kwamba Marekani inatarajia kuachiliwa kwa mateka 20 kuanza Jumatatu, ingawa Hamas inaweza kuchukua hatua za kuwaachilia mapema. Trump alisema kwamba mateka "labda wataachiliwa Jumatatu".

Kwa upande mwingine, Rais wa Marekani, katika mahojiano na Fox News, alisema kwamba mateka huko Gaza labda wataachiliwa Jumatatu. Habari hii inakuja baada ya makubaliano kufikiwa hapo awali kati ya wavamizi wa Kizayuni na Hamas juu ya awamu ya kwanza ya kusitisha mapigano kutangazwa.

Hii inakuja wakati ambapo wataalam, kwa kuzingatia historia nyeusi ya utawala wa Kizayuni, wanaonya tangu sasa juu ya utawala huo kutotekeleza ahadi zake.

Donald Trump, katika mahojiano hayo, akirejelea uvamizi wa miezi kadhaa iliyopita wa nchi hiyo na wavamizi wa Kizayuni dhidi ya Iran kinyume na mikataba ya kimataifa, alidai kwamba Tehran "iko umbali wa takriban mwezi mmoja, labda miezi miwili, kutoka kwa kuwa na silaha za nyuklia, na ikiwa ningeiruhusu hili kutokea, makubaliano haya yasingewezekana"!