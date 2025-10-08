Vita vya Ndani vya Sudan Vingia Katika Awamu Muhimu ya Kimaamuzi / Al-Fashir Iweka Alama ya Mabadiliko Katika Hesabu za Kijeshi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwandishi wa Al Jazeera amefahamisha kuwa, mgogoro kati ya Jeshi la Sudan na Vikosi vya “Rapid Support” umeanza tena katika mji wa Al-Fashir, kaskazini mwa Jimbo la Darfur Magharibi.

Mgogoro huu umeibuka masaa machache tu baada ya Jeshi la Sudan kutangaza kwamba limechukua nafasi za ulinzi za kisasa katika mji huo.

Mgogoro umeelekezwa zaidi katika mionekano ya kaskazini na mashariki ya mji, ambao tangu mwaka 2024 umekuwa chini ya kuzungushwa na Vikosi vya Rapid Support.

Jeshi la Sudan katika tamko limefafanua kuwa, limefanikiwa kuondoa baadhi ya nafasi za ulinzi za kisasa zilizokuwa zikimilikiwa na Vikosi vya Rapid Support, na kuwaletea hasara kubwa katika silaha na idadi ya wanajeshi.

Pia jeshi limesema kuwa limechukua magari kadhaa ya kivita yenye silaha zote, na kuharibu magari mengine sita ikiwa ni pamoja na magari ya kifahari ya kivita.

Kwa mujibu wa tamko hilo, Vikosi vya Rapid Support vilijaribu shambulio kaskazini mwa mji wa Al-Fashir, lakini jeshi liliweza kulipinga shambulio hilo na kuleta hasara kubwa kwa wapiganaji.

Vikosi vya Rapid Support vimezuwia mji wa Al-Fashir tangu 10 Mei 2024, na Jeshi la Sudan limekuwa likijitahidi kulirejesha mji huu, ambao linatambulika kama kitovu cha shughuli za kibinadamu kwa majimbo matano ya Darfur.

Mji wa Al-Fashir una umuhimu mkubwa wa kimkakati, na wataalamu wa kijeshi wanaamini kuwa kurejeshwa kwake kunaweza kuashiria kuanza kwa kushindwa kwa Vikosi vya Rapid Support, ambavyo hapo awali mwezi Agosti vilipoteza udhibiti wa Khartoum.

Katika wiki za hivi karibuni, eneo la udhibiti la Vikosi vya Rapid Support limepungua kwa kasi, na Jeshi la Sudan limeweza kupanua wigo wa ushindi wake.

Tangu mwanzo wa Aprili 2023, Jeshi la Sudan na Vikosi vya Rapid Support wamekuwa wakikabiliana katika vita vya damu, ambavyo, kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa na mamlaka za mitaa, vimeleta vifo vya zaidi ya watu 20,000 na kuwalazimisha karibu milioni 15 kuwa wakimbizi au waokolewa. Hata hivyo, tafiti lililofanywa na vyuo vikuu vya Marekani linakadiria idadi ya waliokufa kufikia takriban 130,000.