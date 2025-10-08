Maelezo Mapya ya Mazungumzo ya Kusitisha Mapigano Gaza: Hamas Yakataa Vifungu 2 vya Mpango wa Trump

Kulingana na shirika la habari la ABNA, Channel 14 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni, ikirejelea maelezo ya mazungumzo yaliyojadiliwa Cairo kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kusitisha mapigano huko Gaza, ilitangaza kwamba Hamas imekataa kifungu cha kufanyiwa silaha hadi sasa na inataka kuondoka kikamilifu kwa utawala wa Kizayuni kutoka Ukanda wa Gaza, na inasisitiza juu ya makubaliano juu ya vifungu vyote vya pendekezo, na baada ya hayo yote, kuachiliwa kwa wafungwa kutafanyika.

Kulingana na chombo hicho cha habari cha Kizayuni, ujumbe wa Hamas pia unataka dhamana za kukomesha kabisa operesheni za kijeshi na unasisitiza kwamba kuendelea kwa mashambulizi ya mabomu kwenye Ukanda wa Gaza kunaleta vikwazo katika njia ya kufikia makubaliano.

Ripoti inaongeza kuwa ujumbe wa Hamas unadai dhamana ya kusimamishwa kabisa kwa operesheni za kijeshi za jeshi la utawala wa Kizayuni huko Gaza na inasisitiza kwamba kuendelea kwa mashambulizi ya mabomu huko Gaza kunakabili mchakato wa kufikia makubaliano na matatizo.

Kwa upande mwingine, Channel 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni pia iliripoti kuwa mazungumzo ya Sharm El Sheikh yataendelea leo katika raundi yake ya mwisho na kuhudhuriwa na wajumbe wa Trump, Jared Kushner na Witkoff, Waziri Mkuu wa Qatar, na mkuu wa intelijensia ya Uturuki.