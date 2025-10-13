Trump: Vita vya Gaza Vimekwisha

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani, baada ya kuondoka Marekani na kusafiri kwenda Sharm el-Sheikh, Misri, ambapo mkutano usio wa moja kwa moja wa ujumbe wa utawala wa Israeli na wawakilishi wa vikundi vya Palestina unafanyika, alisema katika matamshi mapya: "Huu utakuwa wakati wa kihistoria, na kila mtu anausubiri."

Alisema kuwa "vita huko Gaza vimekwisha, na makubaliano ya kusitisha mapigano yatadumu."

Trump aliongeza: "Kwa mara ya kwanza, kila mtu amekubaliana juu ya neno moja, na hilo ni amani."

Wakati huo huo, redio ya jeshi la utawala wa Israeli iliripoti ujumbe kutoka kwa Trump kwenda kwa Knesset, ambao ulisema: "Leo, tuko kwenye hatihati ya moja ya mafanikio makubwa zaidi ya kidiplomasia katika historia, na hatutaacha juhudi hadi tufikie amani kamili na ya kudumu."

Trump, katika ujumbe wake, bila kutaja kuwa sera za Marekani za kuingilia kati ndio sababu ya kukosekana kwa utulivu mwingi katika kanda ya Mashariki ya Kati, alidai: "Kwa pamoja tutaunda mustakabali uliojaa amani na ustawi kwa Tel Aviv na kanda."

Akiendeleza madai yake, aliongeza: "Hivi karibuni Baraza la Amani la Gaza litaanzishwa. Dhamana nyingi za maneno zimetolewa kuhusu makubaliano yanayohusu Gaza."

Rais wa Marekani aliongeza: "Inawezekana kuwaachilia mateka kutafanyika mapema kidogo kuliko ilivyopangwa."

Akiendeleza matamshi yake ya madai, alisema: "Hali huko Gaza itaendelea vizuri."

Rais wa Marekani, akisifu jukumu la Qatar, alisema kuwa nchi hiyo inastahili sifa kwa jukumu ililocheza katika makubaliano ya Gaza.

Netanyahu Amefanya Vizuri Sana!

Trump alidai: "Uhusiano wangu na Netanyahu ni mzuri, na amefanya vizuri sana."

Rais wa Marekani pia aliendelea kusema: "Ujenzi mpya wa Gaza lazima uanze mara moja."

Akirudia matamshi yake ya miezi michache iliyopita, ambayo kwa namna fulani yanalenga kueneza "chuki dhidi ya Iran" na kujipatia sifa, alidai: "Kama isingekuwa shambulio dhidi ya Iran, makubaliano ya Gaza yangekuwa hatarini, kwa sababu Tehran ingepata silaha za nyuklia."

Madai ya Trump yanakuja wakati maafisa wa Iran wametangaza mara kwa mara kwamba Tehran inatafuta matumizi ya amani ya ujuzi wa nyuklia na haina nia ya kuunda silaha za nyuklia.