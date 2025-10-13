Qatar: Majadiliano ya Masuala Tata Katika Mazungumzo ya Gaza Yameahirishwa kwa Baadaye

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Ma'an, Waziri Mkuu wa Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, alisisitiza kwamba nchi waombezi ziliamua kuahirisha majadiliano ya masuala tata wakati wa mazungumzo ya Gaza kwa baadaye.

Aliongeza kuwa hatua hii imechukuliwa kwa kuzingatia kutokuwa tayari kwa pande husika kujadili masuala haya katika hali ya sasa.

Waziri Mkuu wa Qatar, katika mahojiano na gazeti la New York Times, alisema: "Kujaribu kufanya mazungumzo ya kina tangu mwanzo kusingeweza hata kufanikisha maendeleo haya ya sasa. Lazima kusonga mbele hatua kwa hatua katika kujadili masuala mbalimbali."

Alieleza: "Moja ya maswali makuu yanayoulizwa ni mustakabali wa silaha za Hamas. Hatua inayofuata inapaswa pia kuelekezwa kwenye kuunda kikosi cha kimataifa huko Gaza."