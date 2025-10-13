Chombo cha Habari cha Uingereza: Yemen Inasimama Imara Dhidi ya Israeli

Kulingana na shirika la habari la Abna, tovuti ya habari ya Middle East Eye iliripoti kwamba Yemen, kwa kuchukua msimamo mkali na wenye nguvu, imefanya kusitishwa kwa operesheni zake kutegemea utawala wa Israeli kuzingatia makubaliano yaliyopo.

Chombo hiki cha habari cha Uingereza kilisisitiza kwamba msimamo huu ni ishara wazi ya mamlaka ya kisiasa na kijeshi ya Sana'a dhidi ya shinikizo kutoka Marekani na Tel Aviv.

Kulingana na ripoti ya Middle East Eye, idadi ya wataalamu wa kijeshi na wachambuzi walisisitiza kwamba vikosi vya Yemen vimeonyesha utendaji wenye nguvu na ufanisi kwenye uwanja wa vita katika miaka miwili iliyopita na vimeweza kuunda uwiano mpya wa kuzuia katika kanda.

Tovuti hii ya Uingereza iliongeza kuwa vikosi vya Yemen vimefanya mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya malengo katika maeneo yanayokaliwa kwa nyakati tofauti, baadhi yao yalisababisha usumbufu katika sekta ya anga ya Israeli na kupenya kwa mifumo yake ya ulinzi.

Kulingana na Middle East Eye, wachambuzi wanaamini kuwa Wayemen wamefanikiwa kulazimisha Washington kukata uhusiano wake na utawala wa Israeli juu ya suala la Yemen; hatua ambayo, kwa maoni ya wataalamu, ni mafanikio muhimu na yasiyopingika kwa Sana'a.