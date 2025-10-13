Trump Anatishia Putin!

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu The Telegraph, Donald Trump, Rais wa Marekani, alimtishia mwenzake wa Urusi, Vladimir Putin, kwamba ataisambazia Kyiv makombora ya Tomahawk ikiwa hataanza kuelekea kukomesha vita vya Ukraine.

Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba alijadili ombi la Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy la kupokea makombora ya Tomahawk wakati wa mazungumzo mfululizo ya mwishoni mwa wiki.

Aliongeza: "Angalia, ikiwa vita hivi havitakwisha, nimeamua kuwatumia Tomahawks. Tomahawk ni silaha ya kushangaza na yenye fujo sana. Na kusema kweli, Urusi haihitaji kitu kama hicho."

Kombora la cruise la Tomahawk lina safu ya kilomita zipatazo 2,500 na lina uwezo wa kulenga maeneo ya ndani kabisa ya Urusi, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Moscow.

Trump aliongeza kuwa Marekani haitauza makombora haya moja kwa moja kwa Ukraine, lakini inaweza kuyapatia Ukraine kupitia NATO.

Alisema: "Ndio, labda nitamwambia Putin kwamba ikiwa vita havitapatiwa suluhisho, basi ndio tutafanya hivyo. Labda hatutafanya. Je, wao (Urusi) wanataka Tomahawks waelekee kwao? Sidhani kama ndivyo."

Trump alielezea kombora la Tomahawk kama "hatua mpya ya uchokozi" lakini alisema kuwa hatua kama hiyo inaweza kusaidia Moscow kuelekea amani. Aliongeza: "Ninaamini kweli kwamba ikiwa Putin atalitatua suala hili, itakuwa nzuri sana. Ikiwa hatafanya hivyo, haitakuwa vizuri kwake."