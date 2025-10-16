Madai ya Trump: Tutaipokonya Hamas silaha

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Al Jazeera, Rais wa Marekani Donald Trump alidai katika matamshi ya kejeli kwamba Iran haina nguvu tena kutokana na hatua za Marekani na Israeli.

Alisema: "Ikiwa Iran itatengeneza silaha za nyuklia, tutaishambulia tena."

Rais wa Marekani aliongeza: "Hatutaisaidia India kununua mafuta kutoka Russia. Waziri Mkuu wa India amenihakikishia kuwa hatanunua mafuta kutoka Russia."

Trump, akisema kwamba hajaridhishwa na vita kati ya Russia na Ukraine, alisema: "Ninaamini Rais Putin ana shauku ya kumaliza vita na Ukraine."

Rais wa Marekani alisema: "Ninaamini tutaweza kumaliza vita nchini Ukraine, na Putin anataka hilo."

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Trump alisema: "Shirika la CIA limeidhinishwa kufanya operesheni nchini Venezuela."

Rais wa Marekani, akidai kwamba dawa za kulevya nyingi huja Marekani kutoka Venezuela, alieleza: "Tumeondoa uwezekano wa dawa za kulevya kuingia Marekani kupitia bahari."

Trump alisema: "Kwa sasa tunatafuta hatua za ardhini dhidi ya magenge ya dawa za kulevya."

Rais wa Marekani aliendelea kudai: "Tulisherehekea makubaliano ya kihistoria Mashariki ya Kati ya kumaliza miaka mingi ya mateso na migogoro, na ilikuwa ya ajabu, na nchi zote, hata nchi zetu adui, zilijumuika pamoja na kuunga mkono makubaliano ya Gaza."

Alisema kwamba Hamas inatafuta miili ya wafungwa wa Israeli waliouawa, na baadhi ya miili iko kwenye vichuguu.

Trump alisema: "Tunataka Hamas ikabidhi silaha zake, na ikiwa hawatafanya hivyo wao wenyewe, tutafanya hivyo."

Rais wa Marekani alisema: "Nadhani tutasimamia hali ya Gaza vizuri, na sioni uwezekano wowote wa kuingilia kijeshi kwa Marekani."

Trump, akisema kwamba tuko katika vita vya kibiashara na China, alisema: "Tulimaliza vita kadhaa kwa kutumia ushuru."

Rais wa Marekani alieleza kwamba chuki kati ya Putin na Zelensky ni kizuizi cha kumaliza vita. Rais wa Marekani aliongeza: "Hatuwezi kuruhusu makubaliano ya Gaza yavunjike."