Msaada wa Dola Milioni 500 za Ujerumani kwa Ununuzi wa Silaha kwa Ukraine

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Shirika la Habari la RIA Novosti, Boris Pistorius, Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani, leo Jumatano alitangaza katika hotuba kwamba nchi hiyo itafadhili ununuzi wa silaha za Marekani kwa Ukraine kwa kiasi cha dola milioni 500, ndani ya mfumo wa orodha ya mahitaji ya kipaumbele ya NATO kwa Ukraine.

Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani aliendelea kusema: "Kifurushi hiki kitajumuisha mifumo ya ulinzi wa anga, mifumo ya Patriot, rada, risasi za usahihi na makombora."

Kulingana na Al Jazeera, Boris Pistorius alisema: "Tutaunga mkono jeshi la Ukraine, na Berlin itashirikiana na Ukraine kuimarisha viwanda vya kijeshi. Tunakusudia kupeleka ndege za kivita kwenye kituo cha kijeshi cha Poland huko Malbork ili kulinda upande wa mashariki wa NATO."

Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alidai kwamba kwa ufadhili wa Wazungu kwa ununuzi wa silaha za Marekani, Ukraine bado ina uwezo wa kufikia malengo yake ya eneo.