Chuo cha Al-Mustafa (s) - Tanzania Kimeandaa Kongamano la Kielimu Kuhusu Ustaarabu wa Magharibi na Mikakati yake ya Kikoloni

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Idara ya Utafiti wa Kitaaluma katika Chuo Kikuu cha Al-Mustafa (s.a.w.w), Tawi la Dar-es-Salaam imeandaa Kongamano la kielimu lenye kichwa: "Hali Halisi ya Ustaarabu wa Magharibi na Mikakati yake ya Kikoloni katika Fikra za Kiongozi Mtukufu Ayatullah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei (H.A)".

Mada Kuu za Utafiti:

Mikakati ya Magharibi, mbinu zake na sababu za udhibiti wake duniani. Mataifa ya kikoloni: Historia yake ya ukoloni na maeneo yaliyowahi kuwa chini ya utawala wake. Ustaarabu wa Magharibi na misingi ya kuuelewa ipasavyo.

Muda: Alhamisi, tarehe 16 Agosti 2025

Saa: Kuanzia 4:00 Asubuhi hadi 6:00 Mchana

Mahali: Msikiti wa Chuo Kikuu cha Jamiat Al-Mustafa(s).

Wote Mnakaribishwa Kushiriki.