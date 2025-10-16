Msimamo Mpya Zaidi wa Waziri wa Hazina wa Marekani Dhidi ya China

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Shirika la Habari la RIA Novosti, Scott Bessent, Waziri wa Hazina wa Marekani, leo Jumatano katika hotuba yake alirudia tena misimamo ya uhasama ya serikali ya nchi hiyo dhidi ya Beijing.

Waziri wa Hazina wa Marekani alitangaza kuhusu suala hili: "Washington, pamoja na washirika wake, wanajiandaa kwa jibu la pamoja kwa vizuizi vya biashara vya China. Washington ina matumaini kuhusu kutatua mizozo ya kibiashara na China; mawasiliano kuhusu hili yanaendelea katika ngazi za juu sana. Washirika wa Ulaya wanapaswa kuwa tayari kuweka ushuru kwa bidhaa za Kichina zinazohusiana na ununuzi wa mafuta ya Russia."

Scott Bessent, akitoa madai ya ki-populisti, alidai: "Marekani haitafuti kuongeza makabiliano ya kibiashara na China na haina nia ya kuumiza uchumi wa China na inatumai kwamba makabiliano ya kibiashara yatadhibitiwa! Ninathibitisha kwamba ushuru wa Marekani unaathiri China!"

Kulingana na Shirika la Habari la Al Jazeera, afisa huyo wa Marekani alidai: "Ununuzi wa China wa mafuta ya Russia unaimarisha mashine ya vita ya Russia nchini Ukraine. Rais Trump bado anatarajia kukutana na Rais wa China huko Korea Kusini. Ikiwa China inataka kuwa mshirika asiyeaminika kwa ulimwengu, lazima tujitenge nayo."

Kuhusu kuendelea kwa kufungwa kwa serikali (Government Shutdown) ya nchi hiyo baada ya wiki 2, pia alisema: "Kufungwa kwa serikali kunaweza kugharimu uchumi wa Marekani hadi dola bilioni 15 kwa siku."

Serikali ya China hapo awali iliongeza vizuizi vya usafirishaji nje kwa aina kadhaa za vifaa na malighafi zinazotumika katika utengenezaji wa madini adimu (rare earth minerals).