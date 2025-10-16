Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Alexander Novak, Naibu Waziri Mkuu wa Russia, alitangaza kuwa Russia na Syria zimekubaliana kufanya mkutano wa Kamati ya Pamoja ya Serikali kwa ajili ya kuendeleza ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili hivi karibuni.

Baada ya mazungumzo ya Russia na Syria, Novak alisema: "Tulikubaliana kwamba mkutano wa Kamati ya Pamoja ya Kiserikali kuhusu maendeleo ya ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi utafanyika hivi karibuni. Syria inahitaji ujenzi mpya wa miundombinu yake, na Russia ina uwezo wa kutoa msaada katika eneo hili."

Aliongeza: "Kwa ujumla tuna ufahamu wa pamoja kwamba Syria sasa inahitaji ujenzi mpya. Miundombinu mingi ya nchi, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya nishati, reli na usafirishaji, imeharibiwa. Kampuni zetu zina nia ya kuendeleza miundombinu ya usafirishaji na ujenzi mpya wa sekta ya nishati; sekta ambayo iliwekwa msingi wakati wa Umoja wa Kisovieti."

Mafuta na Ujenzi Mpya Ndio Kiini cha Mkutano wa Putin na Joulani mjini Moscow

Russia Ikitilia Mkazo Sekta ya Mafuta ya Syria Novak alieleza: "Kampuni za Russia zimekuwa zikifanya kazi katika mashamba ya mafuta ya Syria kwa muda mrefu. Baadhi ya mashamba haya yanahitaji maendeleo, mengine yamesimamishwa, na pia kuna mashamba mapya. Tuko tayari kushiriki katika miradi hii yote."

Aliongeza: "Kampuni zetu zina nia ya kutumia vifaa vya Russia ndani ya ardhi ya Syria, na suala hili lilijadiliwa kwa kina katika mkutano kati ya Marais hao wawili."

Kuhusu msaada wa kibinadamu, Naibu Waziri Mkuu wa Russia alisisitiza kwamba suala hili lilijadiliwa wakati wa mazungumzo. Kulingana naye, upande wa Syria una nia ya kuingiza ngano, vyakula na dawa, na kazi juu ya masuala haya itaanza.

Mafuta na Ujenzi Mpya Ndio Kiini cha Mkutano wa Putin na Joulani mjini Moscow

Mkutano wa Viongozi wa Russia na Syria Rais wa Russia Vladimir Putin leo Jumatano katika Jumba la Kremlin alifanya mazungumzo yaliyodumu zaidi ya saa mbili na nusu na Ahmad al-Shara, anayejulikana kama Abu Muhammad al-Joulani, Rais wa Serikali ya Mpito ya Syria.

Al-Shara alisisitiza katika mkutano huo: "Syria mpya iko katika mchakato wa kujenga upya na kuanzisha tena uhusiano wa kimkakati na kisiasa na nchi zote, hasa Russia. Syria inaheshimu makubaliano yote ya awali yaliyosainiwa na Russia na inajitahidi kufafanua upya asili ya mahusiano haya."

Aliongeza: "Tunaheshimu makubaliano yote ya zamani na Russia na tunataka kufafanua upya uhusiano kulingana na uhuru, mamlaka ya kitaifa, uadilifu wa eneo na utulivu wa usalama wa Syria, ambao unahusishwa na utulivu wa kikanda na kimataifa."

Kwa upande mwingine, Putin alisisitiza kwamba uhusiano maalum umekuwepo kati ya Russia na Syria kwa miongo kadhaa, na uhusiano huu umekuwa ukijengwa daima kulingana na masilahi ya watu wa Syria. Pia alisisitiza utayari wa Moscow kufanya mashauriano ya mara kwa mara na Damascus kupitia Wizara ya Mambo ya Nje.