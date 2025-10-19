Putin Amemweleza Trump Masharti ya Kumaliza Vita vya Ukraine

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Washington Post, kulingana na maafisa wawili waandamizi wenye ujuzi, Rais wa Urusi, Vladimir Putin, katika mazungumzo ya simu wiki iliyopita na mwenzake wa Marekani, Donald Trump, alitangaza sharti lake la kumaliza vita.

Kulingana na vyanzo hivi viwili vinavyojua mazungumzo hayo ya simu, Putin ameomba kwamba Kyiv ikabidhi udhibiti kamili wa Mkoa wa Donetsk kwa Urusi; eneo muhimu na la kimkakati lililoko mashariki mwa Ukraine.

Trump hapo awali alisema kuhusu mazungumzo yake na Putin: "Mazungumzo yangu ya simu na Rais Putin yalikuwa na matunda, na mafanikio yetu katika Mashariki ya Kati yatasaidia katika mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine."

Pia alisema kuwa atakutana na Putin katika mji mkuu wa Hungaria. White House pia imetangaza kuwa mkutano ujao kati ya Trump na Putin unaweza kufanyika Budapest, na Putin ameonyesha kujitolea kwake kukutana na Rais Trump.