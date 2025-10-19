Hajibabayi: Wakati wa Hatua za Kivita Dhidi ya Utawala wa Kizayuni Umefika

Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa ABNA, Hamidreza Hajibabayi, Makamu Mwenyekiti wa Bunge la Ushauri la Kiislamu, ambaye anaongoza ujumbe wa bunge kwenda Geneva kushiriki katika Mkutano wa 151 wa Umoja wa Mabunge ya Kimataifa (IPU), katika hotuba yake, akirejelea uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Palestina wanaodhulumiwa, alisisitiza: Leo, jumuiya ya kimataifa na taasisi za kimataifa zimeshindwa kutekeleza jukumu lao kuu katika kutetea amani, haki na utu wa binadamu, na katika hali kama hiyo, mabunge, kama wawakilishi halisi wa mataifa, lazima yawe sauti ya dhamiri iliyoamka ya ubinadamu.

Hajibabayi, akieleza kuwa sasa umefika wakati wa hatua za kivita dhidi ya utawala wa Kizayuni, alisema: Kulingana na matukio ya hivi karibuni katika eneo hilo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inatoa mapendekezo maalum ya kukabiliana na uhalifu wa utawala wa Kizayuni.

Aliendelea kuongeza: Mapendekezo haya yalitangazwa kama ifuatavyo:

Kupitishwa kwa sheria zinazowajibisha na mabunge ya nchi za Kiislamu kwa ajili ya kususia kabisa kiuchumi, kibiashara na kisiasa utawala wa Kizayuni. Kuanzishwa kwa kamati maalum ya bunge ndani ya mfumo wa Umoja wa Mabunge ya Nchi Wanachama wa OIC (PUIC) kwa madhumuni ya kufuatilia mara kwa mara uhalifu wa kivita na kupeleka kesi ya utawala wa Kizayuni kwenye mahakama za kimataifa zenye uwezo. Kuwezesha utumaji wa misaada ya kibinadamu Gaza kupitia uratibu kati ya mabunge, Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu (OIC) na Jumuiya za Hilali Nyekundu za nchi. Kuunga mkono kuundwa kwa taifa huru la Palestina lenye mji mkuu wake Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem) na kupinga kabisa mpango wowote wa kugawanya au aina mpya zozote za kuwekewa. Kupitishwa kwa sheria zinazozuia kuingia kwa maafisa wa Kizayuni na kukata uhusiano wa kidiplomasia na utawala huo katika ngazi ya kitaifa na kikanda.

Makamu Mwenyekiti wa Bunge, akisisitiza juu ya umuhimu wa kuchukua hatua za haraka, aliongeza: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaunga mkono mpango wowote na juhudi zozote za kusitisha vita na kutuma misaada ya kibinadamu Gaza, na daima imechukua hatua katika njia ya kusitisha mauaji ya halaiki, kuondoa vikosi vya uvamizi, kuwaachilia huru wafungwa wa Kipalestina na kutimiza haki za watu wa Palestina.

Alifafanua: Tumetumia uwezo wetu wote wa kidiplomasia, hasa katika ngazi ya kikanda, Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu na Umoja wa Mataifa, kuweka shinikizo kwa utawala wa Kizayuni na waungaji mkono wake ili kusitisha uhalifu na kuondoa wavamizi kutoka Gaza.

Hajibabayi alisisitiza: Amani yoyote au makubaliano ya muda hayapaswi kusababisha kusahau haki na wajibu wa jinai wa wahalifu. Jumuiya ya kimataifa ina jukumu la kuwatambua na kuwafungulia mashtaka wale walioamuru na kutekeleza mauaji ya halaiki na uhalifu wa kivita huko Gaza; vinginevyo historia itajirudia.

Akihutubia mabunge ya nchi za Kiislamu, alisema: Nguvu yetu ya kweli iko katika umoja wa kisiasa, kimaadili na imani wa Umma wa Kiislamu. Tukinyamaza leo, kesho sote tutakuwa wahanga wa mfumo huo huo dhalimu ambao umeharibu haki na ubinadamu.

Makamu Mwenyekiti wa Bunge alisisitiza: Lazima tutume ujumbe wazi kutoka kwenye mkutano huu kwa ulimwengu kuhusu azma na nia ya mataifa ya Kiislamu ya kumaliza uvamizi na kurudisha heshima kwa Palestina. Umma wa Kiislamu hautabaki kuwa mtazamaji na ni mwanzilishi wa amani ya haki na upinzani dhidi ya dhuluma.

Mwishowe, huku akiheshimu kumbukumbu ya mashahidi wa upinzani wa Palestina, alisema: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza juu ya uungaji mkono wake thabiti kwa upinzani halali wa watu wa Palestina, haki ya kujitawala, kurudi kwa wakimbizi na kuundwa kwa taifa huru la Palestina lenye mji mkuu wake Al-Quds Al-Sharif. Ni kupitia umoja wa Umma wa Kiislamu, mshikamano wa mabunge na kurejesha haki ya kimataifa pekee ndipo tunaweza kufikia mustakabali huru, wa haki na amani ya kudumu na yenye heshima.