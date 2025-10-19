Kwa Nini Trump Alijiondoa Katika Kuipatia Ukraine Tomahawk?

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu inews, Donald Trump, Rais wa Marekani, baada ya mazungumzo makali na ya mvutano na mwenzake wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, huko White House, inaonekana ameamua kutoiwezesha Ukraine kwa makombora ya Tomahawk.

Kombora la Tomahawk ni kombora la masafa marefu la cruise ambalo kwa kawaida hurushwa kutoka baharini kushambulia malengo ndani ya eneo la adui.

Kombora hili, lenye masafa ya kilomita 2,500, lingeweza kuweka malengo ya kijeshi ya Urusi 1,945 na hata mji wa Moscow ndani ya uwezo wake wa mashambulizi, na kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Ukraine kujibu mashambulizi ya Urusi.

Trump hapo awali alikuwa amedokeza kwamba angeipa NATO silaha hizi ili zikabidhiwe kwa Ukraine. Alipokuwa njiani kuelekea maeneo yanayokaliwa, alisema: "Pengine ikiwa vita hivi havitatatuliwa, nitawapa Tomahawk."

Lakini baada ya mkutano wa Jumamosi huko White House, inaonekana Trump amejiondoa kutoka wazo hili na kueleza matumaini kwamba vita vitaisha bila matumizi ya Tomahawk. Sasa swali linajitokeza: Ni nini kilichobadili mawazo ya Trump?

Hatari ya Vita vya Nyuklia

Urusi imetangaza wazi kwamba usambazaji wa makombora ya Tomahawk kwa Ukraine utaongeza vita na hata huenda kusababisha vita vya nyuklia.

Dmitry Medvedev, Naibu Mwenyekiti wa Baraza la Usalama na Rais wa zamani wa Urusi, alionya kwamba itakuwa vigumu kutofautisha kati ya makombora ya Tomahawk yenye vichwa vya nyuklia na visivyo vya nyuklia baada ya kurushwa, na kwa njia isiyo ya moja kwa moja alisema kwamba jibu la Urusi kwa shambulio kama hilo linaweza kuwa la nyuklia. Medvedev alisema kuhusu hili: "Urusi inapaswa kujibu vipi? Kwa njia hiyohiyo!"

Dmitry Peskov, Msemaji wa Kremlin, alisema wiki iliyopita kwamba "suala la Tomahawk linatia wasiwasi sana" na alielezea uuzaji wake kama "wakati nyeti sana" ambao utasababisha kuongezeka kwa "mvutano kutoka pande zote."

Alisema kuhusu hili: "Fikiria tu; kombora la masafa marefu limerushwa na linaruka, na tunajua linaweza kuwa la nyuklia. Shirikisho la Urusi linapaswa kufikiria nini? Urusi inapaswa kuitikiaje? Wataalamu wa kijeshi wa kigeni wanapaswa kuelewa maneno haya."

Haijulikani ni kwa kiasi gani vitisho vya Moscow ni vikubwa, kwani Urusi hapo awali imetoa maonyo kadhaa ya vita vya nyuklia. Lakini inaonekana Zelensky anaona hatari ya kuongezeka kwa vita kama sababu kuu ya kutofikia makubaliano na aliwaambia waandishi wa habari kwamba yeye na Trump walizungumza juu ya makombora ya masafa marefu, lakini waliamua kutotoa maoni juu ya hili, "kwa sababu Washington haitaki kuongezeka kwa mvutano."

Alipoulizwa kama ana matumaini zaidi ya kupokea Tomahawk baada ya kukutana huko White House, alijibu: "Mimi ni mkweli"!

Marekani Kuingizwa Katika Vita

Baada ya vitisho vya Urusi, inawezekana kwamba Trump alihisi kuwa "kutoa Tomahawk kwa Ukraine kunamaanisha ushiriki wa Marekani kupita kiasi katika vita."

Kremlin hivi karibuni ilitangaza kwamba Putin, katika simu ya wiki hii, alimwambia Trump kwamba uuzaji wa Tomahawk kwa Ukraine utaleta "pigo kubwa" kwa uhusiano kati ya Marekani na Urusi na kuhatarisha mazungumzo ya amani.

Putin alisema mapema mwezi huu kwamba matumizi ya Tomahawk hayawezekani bila ushiriki wa moja kwa moja wa wataalamu wa kijeshi wa Marekani, na uingiliaji kama huo utasababisha "awamu mpya ya kuongezeka kwa mvutano."

Bila kujali kama Trump anaona kauli hizi na vitisho kama hatari kubwa kwa usalama wa Marekani au la, kwa vyovyote vile anajua kwamba ushiriki zaidi wa Marekani huenda usingevutia wafuasi wake wakuu wa uchaguzi.

Trump alishinda uchaguzi wa rais wa Marekani kwa mtazamo wa kujitenga katika masuala yanayohusiana na sera za kigeni na kupunguza misaada ya kimataifa, akiahidi kumaliza uingiliaji wa Marekani katika "vita visivyoisha" vya kigeni.

Tony Brenton, Balozi wa zamani wa Uingereza nchini Urusi, alisema Trump ametangaza wazi kwamba, kwa maoni yake, "vita vya Ukraine si vita vya Marekani, bali ni vita vya Ulaya, na ingawa Marekani iko tayari kuunga mkono kwa kiwango fulani, hatimaye Ulaya inapaswa kubeba mzigo mkuu wa kuipatia Ukraine silaha na msaada wa kifedha."

Wasiwasi Juu ya Kupungua kwa Silaha za Marekani

Moja ya wasiwasi wa washirika wa Ukraine wakati wa vita imekuwa usambazaji wa silaha kupita kiasi na kudhoofisha silaha zao za ndani.

Ukraine inahitaji toleo jipya la kombora la Tomahawk lenye kiweka-vizinduzi cha ardhini, kwani haina meli na manowari ambazo kwa kawaida makombora haya hurushwa kutoka humo.

Vifaa hivi vya ardhini ni adimu, na kulingana na ripoti, jeshi la Marekani lina vifaa 2 tu vya aina hiyo.

Trump alisema Marekani haiwezi kumaliza akiba yake ya Tomahawk na aliongeza: "Tunazihitaji pia, na kwa hiyo sijui tunaweza kufanya nini kuhusu hili."