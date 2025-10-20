Kallas: Kifurushi cha Kumi na Tisa cha Vikwazo dhidi ya Urusi Hakitakuwa cha Mwisho

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Kaja Kallas, Afisa wa Sera ya Nje ya Umoja wa Ulaya, leo Jumatatu katika hotuba yake, kuendeleza sera za uadui za Brussels dhidi ya Moscow, alitangaza: Kifurushi cha kumi na tisa cha vikwazo dhidi ya Urusi hakitakuwa cha mwisho.

Afisa wa Sera ya Nje ya EU aliendelea katika suala hili: Putin lazima akabiliane na matokeo ya vita dhidi ya Ukraine. Tunapaswa kuboresha hali ya usalama katika eneo la Bahari Nyeusi. Kuweka shinikizo kwa Ukraine kama mwathirika sio njia sahihi, kwa sababu inamhimiza mchokozi kurudia mashambulizi yake. Tunataka kuiwekea shinikizo Urusi kukomesha vita nchini Ukraine.

Kaja Kallas kisha, akirejelea kuendelea kwa uhalifu wa kivita wa wavamizi wa Kizayuni huko Gaza, bila kulaani utawala huo, katika jibu la maneno na la kujipendekeza, alisema: Kusitisha mapigano kwa Gaza kumekabiliwa na jaribio lake la kwanza zito. Ikiwa hatutaona mabadiliko ya kweli huko Gaza, tishio la vikwazo dhidi ya Israeli litaendelea kuwepo.