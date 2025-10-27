Mkurugenzi Mkuu wa IAEA: Maarifa ya Kisayansi ya Iran Hayakuharibiwa; Ikitaka, Inaweza Kujenga Upya Uwezo Wake wa Nyuklia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (AS) - Abna, Rafael Grossi, Mkurugenzi Mkuu wa IAEA, Alhamisi alihutubia katika Chuo Kikuu cha Shirikisho cha Ufundi cha Lausanne (EPFL) kuhusu diplomasia ya nyuklia, changamoto za kimataifa, na jukumu la Shirika, akijibu maswali ya waliohudhuria.

Akizungumzia kuongezeka kwa maslahi ya kimataifa katika nishati ya nyuklia, alisema: "Isipokuwa Ujerumani, nchi nyingine ama zinaendelea kutumia nishati hii au zinapitia upya sera zao." Pia alisisitiza jukumu la teknolojia ya nyuklia katika matibabu ya saratani, usimamizi wa rasilimali za maji, na kupunguza uchafuzi wa mazingira, hasa katika nchi zinazoendelea.

Kujenga Upya Imani na Iran; Haiwezekani Bila Ukaguzi

Grossi alitaja mashambulizi yaliyofanywa dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran mwezi Juni uliopita kuwa "karibu yasiyoaminika" na akasema: "Mkataba wa JCPOA uliondolewa hatua kwa hatua, na sasa tunajaribu kujenga upya imani na Iran. Bila utawala wa ukaguzi mkali, kurudi kwa imani hakuwezekani."

Aliongeza: "Ikiwa ukaguzi hautafanywa, kuna hatari ya suala hilo kubaki wazi nusu, ambayo inaweza kusababisha matumizi ya nguvu tena."

IAEA na Israeli; Sera ya Utata wa Nyuklia

Akijibu swali kuhusu kutokuwa mwanachama wa Israeli katika Mkataba wa Kuzuia Uenezaji wa Nyuklia (NPT) na ukosefu wa ukaguzi wa vituo vyake, Grossi alisema: "Shirika halina mamlaka ya kwenda huko. Israeli inafuata sera ya utata wa nyuklia, na tunakagua tu vituo vyake visivyo vya kimkakati."

Akizungumzia nchi ambazo si wanachama wa NPT, ikiwa ni pamoja na India, Pakistani, Korea Kaskazini, na Israeli, alisema: "Hali hii inaweza kuonekana kuwa isiyo ya haki, lakini tunaishi katika ulimwengu ambao si wa haki."

Iran Haina Silaha za Nyuklia

Akijibu wakosoaji kuhusu jukumu la ripoti za Shirika katika mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya Iran, Mkurugenzi Mkuu wa IAEA alisema: "Katika ripoti ya hivi karibuni, nilitangaza wazi kwamba Iran haina silaha za nyuklia na haina mpango wa kuzijenga. Hata hivyo, kuna maswali kuhusu uwazi wa mpango wa Iran."

Aliongeza: "Tunajaribu kuweka pamoja vipengele vya makubaliano mapya. Iran imehifadhi uwezo wake wa kisayansi, na ikiwa itaamua, inaweza kuujenga upya."

Grossi alisisitiza mwishoni kwamba suluhisho pekee la kudumu kwa faili ya nyuklia ya Iran ni suluhisho la kidiplomasia, na Shirika linajitahidi kutumia diplomasia ya utulivu, ya nyuma ya pazia ili kuzuia kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo.