Katibu Mkuu Msaidizi wa Hezbollah: Uwezekano wa Vita Upo / Tuko Tayari Kuilinda Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (AS) - Abna, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu Msaidizi wa Hezbollah ya Lebanon, aliliambia kituo cha "Al-Manar": "Uwezekano wa vita upo, lakini sio lazima; hili linategemea mahesabu ya adui wa Israeli kulingana na data iliyopo uwanjani, na hatuna budi ila kujiandaa kwa uwezekano huu."

Akisisitiza kuwa Israeli haiwezi kufikia malengo yake nchini Lebanon, aliongeza: "Ikiwa vita vitalazimishwa kwetu, hata kama tutakuwa na kipande kimoja tu cha kuni, hatutaruhusu Mwisraeli kupita. Tutapigana naye hadi mtu wa mwisho, awe mwanamke au mwanamume."

Sheikh Naim Qassem aliendelea: "Leo, tumekuwa bora zaidi kuliko tulivyokuwa kabla ya vita vya 'Ouli al-Ba's'; yaani, kuna maendeleo endelevu katika mwingiliano, hisia, nguvu, uthabiti, heshima, na utashi. Tupo kama Upinzani na tunatimiza majukumu yetu. Msingi wa kuendelea kwa Upinzani ni imani na utashi; kile kinachotajwa kama silaha na idadi ni kiongeza kwa imani na utashi."

Pia alisema kuwa Upinzani umerejesha kiasi cha uwezo wake na utayari, na uwezo wake wa kimwili—kama tunavyoeleza—unaendelea kuboreka na kusonga mbele. Upinzani nchini Lebanon ni Upinzani wa kitaifa; ni kweli kwamba unashughulika hasa katika mazingira ya Kishia, lakini Upinzani ni kwa ajili ya madhehebu yote na kwa ajili ya Lebanon.

Haki ya Kumiliki Silaha ni Yetu

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hezbollah ya Lebanon, kuhusu suala la mamlaka ya serikali juu ya silaha, alisisitiza kuwa kumiliki silaha ni sehemu isiyotenganishwa ya haki yetu halali ya kulinda nchi na uwepo wetu, kwani hakuna mgawanyiko kati ya uwepo wetu na uwepo wa nchi yetu.

Aliongeza kuwa uwepo wa kijeshi wa Hezbollah unahusishwa na uwepo wa adui mtawala. Jukumu la Upinzani halijaisha kwa sababu uvamizi unaendelea.

Sheikh Naim Qassem alifafanua kuwa Jeshi la Lebanon linapaswa kukabiliana na uvamizi, na mahali ambapo jeshi haliwezi kutimiza wajibu wake, kunapaswa kuwepo Upinzani wa wananchi kukabiliana.

Alisema kuwa kwa uwepo wa jeshi na Upinzani, kunapaswa kuwepo uratibu kati yao ili kukabiliana na uvamizi. Hezbollah iko tayari kujadili mkakati chanya wa ulinzi na Serikali ya Lebanon na Jeshi la Lebanon ili kufikia mkakati wa usalama wa kitaifa.

Alisisitiza kuhusu Jeshi la Lebanon: "Jeshi ni la kitaifa, itikadi yake ni ya kitaifa, na utendaji wake umekuwa mzuri katika kipindi cha nyuma na sasa. Kwa hivyo, tunaamini kwamba jeshi la kitaifa limeweza kuvutia makubaliano ya Walibanoni; hali hii lazima ihifadhiwe na iendelezwe."

Aliongeza kuwa Jeshi la Lebanon linafuatilia mpango unaohusiana na silaha kwa njia iliyosawazishwa. Inapaswa kuzingatiwa kuwa hakuna wazo la kukabiliana na mazingira kutokana na shinikizo lolote. Sisi daima tuko pamoja na kauli mbiu "Jeshi, Watu, Upinzani."

Serikali Inapaswa Kutenda kwa Bidii Zaidi Dhidi ya Uvamizi

Kuhusu mashambulizi ya mara kwa mara ya Israeli nchini Lebanon, Sheikh Naim Qassem alisema kwamba Serikali ya Lebanon inapaswa kutenda kwa bidii zaidi dhidi ya uvamizi huu, na tunaomba serikali ipitie upya jukumu la Kamati ya Utaratibu.

Pia alizungumzia suala la ujenzi mpya na kusema kuwa jukumu la ujenzi mpya kwanza na mwisho liko kwa serikali, kwa sababu mvamizi ni Israeli na Lebanon imevamiwa, kwa hiyo serikali inapaswa kuanza ujenzi mpya.

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hezbollah ya Lebanon aliongeza: "Hatuombi serikali kitu ambacho kiko nje ya uwezo wake; lakini serikali inapaswa kuanza sehemu ya mradi wa ujenzi mpya, sio tu miundombinu, bali ujenzi kamili—kufungua mfuko, kualika msaada kutoka nje, na kushinikiza. Serikali inapaswa kuanza na uwezo wake."

Kuhusu Wafungwa na Shinikizo kwa Serikali

Kuhusu wafungwa wa Lebanon, alitangaza kwamba "wajibu wa kwanza uko kwa serikali... Tunapaswa kupiga kelele zaidi na kutenda kwa bidii zaidi."

Kuhusu Pendekezo la Kufungua Ukurasa Mpya na Saudi Arabia

Kuhusu mwaliko alioutoa kwa Saudi Arabia kufungua ukurasa mpya katika uhusiano, Sheikh Naim Qassem alisema: "Hatujapokea mrejesho wowote; hakuna mtu aliyezungumza nasi kuhusu hili. Ikiwa kutakuwa na ishara kutoka upande wa Saudi, ni chanya; lakini kile kinachotokana na sisi ni kwamba tumetangaza kuwa Hezbollah imeacha mlango wazi kwa kila mtu na imenyosha mkono wake kwa kila mtu."

Kufanya Uchaguzi wa Bunge kwa Wakati Uliopangwa

Kuhusu suala la uchaguzi wa bunge, Katibu Mkuu Msaidizi wa Hezbollah alisisitiza kwamba harakati hiyo inakubaliana na kufanya uchaguzi kwa wakati uliopangwa na haitaki kuchelewa kwa aina yoyote. Hatuna lengo maalum; kufanya uchaguzi kwa wakati wake kunafaa. Kuna sheria, kwa hiyo tekeleza sheria.

Kuhusu ushirikiano wa uchaguzi, aliongeza kuwa tunaunda ushirikiano wakati wowote kuna maslahi ya uchaguzi na kisiasa.

Uhusiano na Waziri Mkuu wa Lebanon

Kuhusu uhusiano na Waziri Mkuu wa Lebanon, Nawaf Salam, Sheikh Naim Qassem alisema kuwa kuna tofauti za maoni katika baadhi ya masuala ambayo yanaweza kuvumiliwa na si tatizo; lakini ikiwa tofauti ni ya aina inayoongoza kwa vitendo vya kusababisha mgogoro nchini, tunalazimika kusema kwamba hili ni kosa na hatulikubali.

Akiongea na Nawaf Salam, alisema: "Sisi ni watu wa hatua chanya na ushirikiano na wewe na tunataka nchi ifanikiwe; hatutaki kutofautiana na wewe. Lakini weka kando masuala makubwa ambayo ni tatizo kimkakati au yanaweza kusababisha mgogoro. Ikiwa unataka, tutashirikiana na wewe katika vikao vya faragha ili kufikia maeneo ya pamoja, kwa sababu tunataka nchi iwe moja na serikali ifanikiwe."