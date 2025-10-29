Ujumbe wa Mgeni, Akbar Masoumi: Kuchunguza mienendo ya sasa katika uwanja wa jamii ya kimataifa kunaonyesha wazi kwamba mfumo unaotawala kimataifa unapitia mabadiliko kutoka kwenye muundo wa nguzo moja kuelekea utaratibu wa nguzo nyingi. Ushahidi wa mabadiliko haya ya kimsingi unaweza kuonekana katika maeneo ya kimkakati kutoka Ulaya na Asia ya Magharibi hadi Asia ya Kusini Mashariki na Amerika ya Kusini. Katika mpito huu wa kihistoria, Jamhuri ya Watu wa China, ikiwa na uchumi thabiti na unaokua, imejikita kama mojawapo ya nguzo mpya za mfumo wa kimataifa.

Maelezo: Baada ya Vita vya Pili vya Dunia, China, kwa kuchagua sera ya upande wowote, kumaanisha kutoingilia migogoro mbalimbali ya kimataifa na kuanzisha uhusiano wa kirafiki na nchi mbalimbali, ilibadilika na kuwa mchezaji huru katika jamii ya kimataifa, jambo lililosababisha maendeleo yake ya kiuchumi.

Hata hivyo, katika mwelekeo mpya wa nchi hii, sera ya upande wowote imebadilishwa na kuwa mshiriki hai na imekuwa sehemu ya fumbo la kuunda utaratibu mpya wa kimataifa unaolenga kupunguza wigo wa ushawishi wa Marekani. Katika muktadha huu wa kijiografia na kisiasa, China, ikielewa nafasi ya kimkakati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, imetambua hotuba ya Iran ya kupinga kiburi kuwa ndiyo njia pekee mbadala inayoweza kubadilisha mizania ya kanda ya Asia ya Magharibi na kuihamisha kutoka eneo la ushawishi wa utaratibu wa Kimarekani-Kizayuni kuelekea uhuru wa kiutendaji. Kwa msingi huu, inaweza kusemwa kwamba karne ya ishirini na moja, ambayo ilianza na kuzorota taratibu kwa utawala wa Marekani, sasa inaendelea kwa nia ya kurekebisha ya nchi muhimu kama China katika kuelekea kufafanua upya muundo wa kisheria na kisiasa wa mfumo wa kimataifa.

Miongoni mwa matukio ambayo ni mfano mzuri wa utimilifu wa mageuzi katika utaratibu wa kisheria wa kimataifa, tunaweza kutaja barua ya pamoja ya Jamhuri ya Watu wa China, Shirikisho la Russia, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo ina nafasi ya kisheria mashuhuri, kwa Mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Katibu Mkuu wa shirika hilo. Wakirejea kanuni za kimsingi za sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na kanuni ya usawa wa mamlaka ya serikali na kanuni ya kutoingilia masuala ya ndani, walitangaza wazi: “Hawazitambui vikwazo vya upande mmoja na vya kimataifa dhidi ya Iran”.

Nchi hizi tatu, zikiendelea na barua hii ya kidiplomasia ambayo inaonyesha muunganiko wa kimkakati usio na mfano katika uwanja wa kimataifa, katika sehemu nyingine ya waraka huu rasmi zilimjulisha Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki kwamba “kwa kuzingatia kumalizika kwa muda uliowekwa katika Azimio la 2231 la Baraza la Usalama, kutoka kwa mtazamo wa sheria za kimataifa, hakuna haja tena ya kuendelea kwa itifaki zinazotokana na JCPOA”. Kitendo ambacho kinaonyesha kutokuwa halali kwa vikwazo kutoka kwa mtazamo wa nchi hizi na kinasisitiza ukuu wa sheria za kimataifa za jumla juu ya mikataba maalum.

Ushirikiano huu wa pande tatu, ambao umefanywa ndani ya mfumo wa kanuni za Mkataba wa Umoja wa Mataifa na kwa madhumuni ya kukabiliana na unilateralism (mwelekeo wa upande mmoja), ni ushahidi usioweza kukanushwa wa kuongezeka kwa kasi ya mpito kutoka kwa utaratibu wa zamani wa utawala wa hegemonia kuelekea mfumo mpya wa nguzo nyingi katika uwanja wa mahusiano ya kimataifa. Mwelekeo huu wa mabadiliko, ambao uliongeza kasi wakati wa urais wa Trump na kuongezeka kwa sera za upande mmoja za Washington, sasa unaendelea mbele kwa nguvu zaidi.

Suala muhimu ni kwamba katika hali hii ambapo misingi ya utaratibu wa zamani inaporomoka na muundo mpya wa nguzo nyingi unaimarishwa, fursa kubwa zaidi ya kihistoria imejitokeza kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kama mchezaji muhimu katika Asia ya Magharibi, kutumia mabadiliko haya ya kimuundo ili kupitia zamani ya kihistoria yenye kuamua kwa haraka na kwa mafanikio na kuimarisha nafasi yake kama nguvu mashuhuri ya kikanda.

Wakati huo huo, ingawa wachambuzi wengi wanazungumzia athari na matokeo ya vita vya siku 12 vilivyowekwa na Kizayuni dhidi ya upinzani, inaonekana kwamba uvamizi huu wa kijeshi ulibadilika kuwa kosa la kimkakati kwa mhimili wa Kimarekani-Kizayuni.

Kosa ambalo maadui wa Jamhuri ya Kiislamu, kwa kupanga operesheni hii, bila kukusudia walichangia katika kubadilisha uwezo wa Iran uliokuwa bado haujatumiwa kuwa uwezo halisi na wa vitendo katika nyanja ya kijeshi na kikanda, na matokeo kinyume kabisa na mawazo ya awali ya mhimili wa Kiyahudi-Kimarekani yalipatikana.

Kufuatia tukio hili, ulimwengu ulielewa vizuri kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndiye mchezaji pekee wa kikanda ambaye ana uwezo na uwezo muhimu wa kusimama dhidi ya matakwa ya kiutawala (hegemonia). Upinzani huu wa mafanikio haukuthibitisha tu kushindwa kwa utaratibu wa zamani ulioongozwa na Marekani katika eneo la Asia ya Magharibi, bali pia ulithibitishia jumuiya ya kimataifa kwamba Iran ya Kiislamu, ikiwa na azma ya kitaifa, mamlaka ya kijeshi, na ushawishi wa kikanda, ina uwezo wa kuchukua jukumu kama "mhimili wa utulivu na nguvu katika eneo lenye misukosuko la Mashariki ya Kati". Mabadiliko ambayo yanafafanua upya nafasi mpya ya Iran katika mizania ya kikanda na kimataifa.