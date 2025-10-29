Marekani Yakataa Madai ya Ukiukwaji wa Makubaliano na Hamas

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, tovuti ya Axios ya Marekani iliripoti kuwa Washington hajaona ukiukwaji wowote kutoka kwa Hamas katika makubaliano ya hivi karibuni; suala ambalo linapingana na madai ya utawala wa Kizayuni (ambao ulifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Ukanda wa Gaza usiku wa leo kwa kisingizio hicho).

Kulingana na Axios, "afisa mkuu wa Marekani" aliiambia mamlaka ya utawala wa Israel kwamba Washington haioni ishara za ukiukwaji wa makubaliano na Hamas ambazo zinahitaji majibu.

Afisa huyo pia aliuomba utawala wa Israel kujizuia na hatua kali ambazo zinaweza kusababisha kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano.

Utawala wa Kizayuni, katika ukiukwaji wa wazi wa kusitisha mapigano, ulifanya mashambulizi makubwa dhidi ya sehemu kadhaa katika Ukanda wa Gaza; hatua ambayo ilikuja baada ya vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa maafisa wa utawala huo wakati wa mchana.

Kulingana na ripoti hiyo, ndege za kivita za utawala wa Israel zilifanya mashambulizi mawili ya anga kaskazini na kusini mwa Gaza, na silaha za utawala huo pia zilishambulia maeneo mashariki mwa Deir al-Balah katikati mwa Ukanda wa Gaza.

Kufuatia mashambulizi hayo, vyanzo vya hospitali huko Gaza vilitangaza kuwa hadi sasa watu 9 wameuawa (mashahidi) na wengine 15 wamejeruhiwa.

Kulingana na ripoti hiyo, mashambulizi haya yalilenga miji miwili ya Gaza na Khan Younis kusini mwa Ukanda wa Gaza.