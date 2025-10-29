Kulingana na shirika la habari la Abna, Associated Press imeandika kwamba jaribio la Washington la kumkamata Rais wa Venezuela, Nicolás Maduro, kupitia wakala wa Shirikisho limefeli.

Kulingana na shirika hilo la habari, wakala wa Shirikisho la Marekani alitoa pendekezo la kuvutia kwa rubani mkuu wa Maduro, akisema kwamba anapaswa tu kuongoza ndege ya Maduro kwa siri mahali ambapo mamlaka ya Marekani inaweza kumkamata.

Associated Press imeandika kwamba mpatanishi wa Marekani aliahidi utajiri mkubwa kwa rubani wa Maduro katika mkutano wa siri. Mazungumzo kati ya pande hizo yalikuwa ya wasiwasi, na rubani aliondoka kwenye mkutano akiwa katika hali isiyoeleweka, ingawa alimpa nambari yake ya simu ya rununu kwa Edwin Lopez, wakala wa siri wa Marekani, jambo ambalo linaweza kuwa ishara ya nia yake ya kushirikiana na serikali ya Marekani.

Ripoti ya Associated Press, ambayo ilipata maelezo yake kutokana na mahojiano na maafisa watatu wa sasa na wa zamani wa Marekani, pamoja na mmoja wa wapinzani wa Maduro, ilitolewa katikati ya mvutano kati ya utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump na Venezuela kuhusu kile kinachoitwa biashara ya dawa za kulevya katika ardhi ya Marekani.

Mwezi huu, Trump aliidhinisha Shirika la Ujasusi la Kati (CIA) kufanya operesheni za siri ndani ya ardhi ya Venezuela, na Ikulu ya White House pia imeongeza maradufu zawadi ya kumkamata Maduro; hatua ambayo Lopez alitumia kama kikwazo katika ujumbe mfupi kwa rubani wa Maduro.

Mpango wa Siri wa Miezi 16

Kwa ujumla zaidi, mpango huu uliofeli unaonyesha jinsi Marekani imejitahidi kwa miaka mingi na kwa kiwango gani kujaribu kumpindua Maduro. "Washington imemtuhumu kwa kuwaficha wafanyabiashara wa dawa za kulevya, vikundi vya kigaidi, na Cuba inayoongozwa na wakomunisti!"

Lopez aliendelea kufuatilia kwa muda wa miezi 16, hata baada ya kustaafu mwezi Julai, akizungumza na rubani kupitia programu ya ujumbe iliyosimbwa.

Simulizi ya Jaribio Lililofeli la Marekani Kumteka Maduro kwa Mtindo wa Riwaya ya Kijasusi ya Vita Baridi!

Hadithi isiyosimuliwa na jaribio lililojaa njama la Lopez la kumshawishi rubani kushirikiana lina vipengele vyote vya filamu au riwaya ya kijasusi ya zama za Vita Baridi: ndege za kibinafsi za kifahari, mkutano wa siri katika hangari ya ndege, diplomasia hatari, na ushawishi wa hila lakini uliofeli wa mmoja wa washirika muhimu wa Maduro!

Kulingana na ripoti ya Associated Press, hatimaye mpango ulitekelezwa ili kumfanya Rais wa Venezuela kutilia shaka uaminifu halisi wa rubani. Associated Press imechunguza na kuthibitisha jumbe za maandishi kati ya Lopez na rubani.

Mnamo Agosti 7, Lopez alimwandikia rubani wa Maduro: "Bado nasubiri jibu lako", na kuambatisha kiungo cha taarifa ya Wizara ya Sheria ya Marekani kuhusu kuongeza zawadi ya kumkamata Maduro hadi dola milioni 50!

Trump, tangu arejee White House, amejifanya kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya biashara ya dawa za kulevya.

Rais wa Marekani hivi karibuni alituma maelfu ya askari, helikopta za kushambulia, na meli za kivita kwenye pwani za Bahari ya Caribbean ili kulenga boti za "uvuvi" zinazoshukiwa kusafirisha kokeini kutoka Venezuela. Kulingana na ripoti, vikosi vya Marekani vimeua angalau watu 57 wakati wa operesheni 13, ikiwemo baadhi ya operesheni katika Pasifiki ya Mashariki.