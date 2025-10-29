Trump: Nitakutana na "Xi" Kesho / Makubaliano na China Yanatia Hamasa kwa Wote

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Rais wa Marekani Donald Trump anasema anatarajia kufikia makubaliano "mazuri sana" na Beijing katika mkutano wake muhimu wa kesho na Rais wa China Xi Jinping.

Kulingana na Trump, makubaliano ya biashara yanayotarajiwa yatakuwa mazuri kwa Marekani na China, na pia yatakuwa "tukio la kusisimua sana kwa kila mtu".

Trump alisema kuhusu hili: "Huu ni mafanikio makubwa na ni bora kuliko vita, migogoro, na kushinda kila aina ya matatizo. Hakuna sababu ya hayo."

Aliendelea: "Nitakutana naye kesho. Watu wengi wanavutiwa. Ninaweza kusema ulimwengu unatazama."

Trump hajatoa maelezo ya makubaliano yanayoweza kufikiwa!

Rais wa Marekani, ambaye amewasili leo nchini Korea Kusini kwa ajili ya kuhudhuria Mkutano wa Ushirikiano wa Kiuchumi wa Asia na Pasifiki (APEC), anatarajiwa kukutana na Jinping nchini humo kesho; huu ni mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu Trump aanze vita vya biashara na China.

Trump, ambaye sasa yuko katika hatua ya mwisho ya ziara yake ya siku 6 ya Asia baada ya kusimama Malaysia na Japan, alikutana kwa mara ya mwisho na Rais wa China mwaka 2019 kando ya mkutano wa G20 huko Osaka, Japan.