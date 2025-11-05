Kuuawa kishahidi kwa vijana wawili wa Kishia katika mkoa wa Homs, Syria, kwa mikono ya watu wenye silaha wasiojulikana

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, miili ya vijana wawili wa Kishia wa Syria wakazi wa kijiji cha Al-Ghur al-Gharbiyya katika mkoa wa Homs imepatikana baada ya kuuawa kishahidi katika eneo la magharibi mwa mkoa huo.

Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, miili ya vijana hao wawili ilipatikana ndani ya banda la kuku katika kijiji cha Burj Qa‘i magharibi mwa Homs, ikiwa na alama za risasi katika miili yao. Inaripotiwa kuwa wawili hao walikuwa wakifanya kazi kama walinzi katika banda hilo.

Vyanzo hivyo vimeeleza kuwa wahalifu wa tukio hilo ni watu wenye silaha wasiojulikana, na hadi sasa hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na shambulio hilo.