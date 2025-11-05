Huku Israel ikiwa kwenye hatari ya kuanza mzozo mpya; Upinzani unabakia mstari wa mbele katika kulinda uhuru na usalama wa Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Katika wiki za hivi karibuni, kiwango cha tishio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon kimeongezeka kwa kiwango kikubwa; tishio hili limeambatana na shinikizo la wazi la kisiasa kutoka Washington kwa lengo la kuwalazimisha Beirut kuwapunguza silaha wa upinzani na kukubali mazungumzo ya moja kwa moja na Tel Aviv.

Washington: Mpatanishi wa Amani au Shirikisho la Shinikizo?

Kulingana na ripoti ya Al-Akhbar, Marekani imeacha rasmi azimio la 1701 katika mawasiliano yake na viongozi wa Lebanon, ikisisitiza kuwa hakuna mfumo wa kimataifa, hata ule wa Umoja wa Mataifa, unaoweza kuzuia Israel. Hali hii inaonyesha upendeleo wa Washington kwa sera za Tel Aviv na jaribio la kuhamishia dhamana ya uvamizi ujao kwa serikali ya Lebanon.

Vyanzo vya Lebanon vinaeleza kuwa hali ya kisiasa imechafuka sana. Marekani haijakubali pendekezo la Beirut la kuanzisha tena Kamati ya Mfumo, bali imeitaka kuwepo kwa mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Rais wa Lebanon na Netanyahu; hatua ambayo wengi wanaiona kujaribu kuanzisha upya mfumo uliofeli wa makubaliano ya Mei 17, 1983. Katika mazingira haya, msisitizo wa upinzani katika kudumisha usawa wa uzuiaji na kutoingia kwenye mazungumzo ya kulazimishwa unachukuliwa na wachambuzi wa Lebanon kuwa uhakika wa kweli wa kulinda nafasi ya nchi dhidi ya shinikizo la pamoja la Washington na Tel Aviv.

Tel Aviv katika Kizuizi cha Uwanja; Kushindwa kwa Mkakati wa Kudhibiti Hezbollah

Kwenye nyuma ya pazia ya mabadiliko haya, Marekani na Israel kwa vitendo wanaandaa mfumo wa kisiasa na kiusalama wenye lengo kuu la kumaliza uwepo wa upinzani kwenye mipaka ya kusini. Hata hivyo, wachambuzi wa Lebanon wanakumbusha kuwa uzoefu wa miongo miwili iliyopita unaonyesha kuwa kila wakati Lebanon inapokuwa mbali na upinzani, usalama na uhuru wake unathirika. Hadi sasa, onyo la Marekani kuhusu “shambulio linaloweza kufanywa na Israel mwishoni mwa mwezi” linaonekana zaidi kama jaribio la kutoa hofu kwa Beirut na kupima uimara wa mstari wa ndani, badala ya tishio la kijeshi tu.

Kwa upande mwingine, utawala wa Kizayuni, licha ya maneno ya kivita, unaona kushindwa kwa mkakati wake wa kijeshi wa kudhibiti Hezbollah. Vyombo vya habari vya Kiebrania vinakiri kuwa shambulio za mara kwa mara na ujasusi wa kudumu haujazuia kuimarishwa kwa uwezo wa Hezbollah. Kuongezeka kwa wasiwasi wa Tel Aviv kutokana na urejeaji wa usawa wa nguvu upande wa upinzani ni ishara wazi kwamba uzuiaji wa kweli haupo mezani mwa mazungumzo bali kwenye uwanja na uwezo wa kijeshi wa Hezbollah - jambo linaloendelea kuweka hesabu ya uvamizi na majibu kwa faida ya Lebanon.