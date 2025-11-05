Msingi wa kuanzishwa kwa Mapinduzi ya Kiislamu ni kupambana na Uimperializimu; udanganyifu wa nyuklia ni chombo cha Washington katika kudhibiti Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hivi karibuni, kumetokea habari kuhusu matakwa na barua za Marekani kwa Iran kuanzisha tena mazungumzo, huku Badr Al-Busaidi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman, akitaka pande zote mbili kurudi mezani na kuendelea na mazungumzo ili kutatua suala la nyuklia la Iran. Hii inatokea wakati Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu akisisitiza katika hotuba yake ya hivi karibuni kutokuwa na imani na upande wa Marekani na kutoa onyo kuhusu ndoto za Donald Trump, Rais wa Marekani, za kuharibu mpango wa nyuklia wa Iran. Kiongozi huyo pia aliashiria kwamba mgogoro kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani sio wa kimkakati tu, bali ni wa asili (wa kudumu).

Vilevile, maandamano yamefanyika Marekani yakipewa jina la “Hapana kwa Mfalme”, yakilenga kushutumu utendaji wa Trump.

Uchambuzi wa Caleb Mapin

Caleb Mapin, mhutubiaji, mwandishi wa habari na mchambuzi wa kisiasa wa Marekani, akizungumza na ABNA, alichambua hotuba za Kiongozi wa Mapinduzi kuhusu uhusiano wa Iran na Marekani na pia maandamano ya maelfu ya Wamarekani dhidi ya Donald Trump.

Mapin ni mwanzilishi na kiongozi wa kifikra wa “Kituo cha Ubunifu wa Kisiasa”, na Mwandishi wa Kitabu “Sisi Ndio Wajenzi wa Jiji”. Amefanya safari nyingi Mashariki ya Kati na Amerika ya Kusini.

Akiwa akijibu swali kuhusu msingi wa msisitizo wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa kupambana na ukoloni, alisema: “Jamhuri ya Kiislamu ilizaliwa kwa kupambana na nguvu za kikoloni za Magharibi na ukoloni wa kiuchumi wa dunia, na kupinga ukoloni. Ni vyema kwa nchi hii kuwa makini dhidi ya wale wanaofuatilia maslahi ya nguvu hizo na kujaribu kuharibu mafanikio ya Mapinduzi ya Kiislamu.”

Kuhusu kauli ya Kiongozi wa Mapinduzi kwamba tatizo la Marekani na Iran si bomu la nyuklia, bali kuzuia maendeleo ya Iran, Mapin alisema: “Suala la nyuklia la Iran limekuwa kitisho cha kudanganya. Iran imekuwa ikizingatia kikamilifu mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia, na kupitia makubaliano ya nyuklia ya 2015 imepata faida kubwa, lakini udanganyifu wa Marekani kujaribu kudhibiti Iran unaendelea.”

Mapin pia alichambua tabia na sera za Trump, akisema: “Trump anajitahidi kuthibitisha madaraka yake na ana mazungumzo na makundi tofauti ya viongozi wa Marekani. Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, ni sehemu ya ‘Mafia ya Miami’ ya wakimbizi wa kupinga ukomunisti wa Amerika ya Kusini, ambao wako karibu sana na chama cha Likud katika siasa za Israel. Wakati msingi wa wapiga kura wa Trump ulitegemea kuingilia kidogo kijeshi, Trump amejitahidi sana kuvutia upande huu muhimu wa mrengo wa kulia wa Marekani.”

Maandamano ya “Hapana kwa Mfalme”

Kuhusu maandamano ya “Hapana kwa Mfalme”, Mapin alisema: “Maandamano haya yalifanyika kutetea mfumo wa kidemokrasia wa kibepari, wakidai kuwa Trump ni mkitishio wa kidikteta na kulinganisha na viongozi kama Vladimir Putin wa Urusi au Kim Jong-un wa Korea Kaskazini.”

Mapin aliongeza: “Ingawa baadhi ya hoja za maandamano haya zilikuwa sahihi dhidi ya Trump, hatimaye yaliimarisha wazo kwamba uongozi mkali ni mbaya, na Wall Street lazima idhibiti. Ikiwa Trump kweli angekuwa kiongozi mwenye nguvu kweli, akiweke shinikizo dhidi ya Israel na Wall Street, ingekuwa jambo zuri, si baya. Lakini hakufanya hivyo. Kinyume chake, shirika tuliloanzisha kwa kauli mbiu ya ‘Mikono mbali na Venezuela’ limepunguza umuhimu wa maandamano ya ‘Hapana kwa Mfalme’ kote Marekani.”