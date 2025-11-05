Grossi: Hakuna Haja ya Kupeleka Suala la Nyuklia la Iran kwa Baraza la Usalama

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Rafael Grossi aliliambia gazeti la Uingereza la Financial Times kwamba Iran inapaswa kuboresha kwa umakini ushirikiano na wakaguzi wa Umoja wa Mataifa ili kuzuia kuongezeka kwa mvutano na nchi za Magharibi.

Alidai: "Licha ya ukweli kwamba IAEA imefanya ukaguzi kama kumi na mbili nchini Iran tangu vita na Israeli mwezi Juni, haijapewa ruhusa ya kufikia vituo muhimu zaidi vya nyuklia nchini humo, yaani Fordo, Natanz, na Isfahan, ambavyo hapo awali vilikuwa vimebomardaiwa na Marekani."

Akizungumzia mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, Mkurugenzi Mkuu wa IAEA alidai: "Mashambulizi hayo yameharibu vibaya vituo hivi, na hatima ya kilo 408 za urani iliyoboreshwa karibu na kiwango cha silaha bado haijulikani. Suala hili limeongeza haja ya kuanza upya kwa ukaguzi, na tulipaswa kuanza tena kazi ya ukaguzi haraka."

Grossi alisema shirika hilo linajaribu kuendeleza uhusiano wenye misukosuko na Iran kwa kuelewana, lakini Iran bado inapaswa kutekeleza wajibu wake.

Bila kukemea kitendo cha Marekani cha kubomoa vituo vya amani vya nyuklia vya nchi mwanachama wa IAEA, alidai kwamba kutokea kwa vita hakuwezi kuwa sababu ya kupunguza ushirikiano wa Tehran na shirika hilo.

Mkurugenzi Mkuu wa IAEA alisema bado hakuna haja ya kuipeleka Iran kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa sababu ya kusimamishwa kwa ukaguzi, lakini ushirikiano unapaswa kuimarishwa kwa umakini.

Grossi alisema: "Uharibifu ni mkubwa, lakini tathmini yetu inaonyesha kwamba sehemu kubwa ya urani iliyoboreshwa katika viwango vya 60% na chini bado ipo. Nyenzo hizi bado zinapatikana, na ingawa hatuweki mwisho wa kudumu kwao, ni wazi kwamba uwepo wa nyenzo zilizoboreshwa katika kiwango cha juu sana na karibu na kiwango cha silaha ni chanzo cha wasiwasi."

Afisa mkuu wa Iran pia aliiambia Financial Times kwamba hakuna shughuli yoyote iliyofanyika katika vituo vya nyuklia vilivyolengwa.

Aliiambia Financial Times: "Picha za satelaiti zinafuatilia vituo hivi kwa umakini na mfululizo, na ikiwa kuna harakati yoyote ingefanyika, IAEA ingeonyesha mwitikio mkali."

Iran iliruhusu wataalam wa IAEA kuanza tena ukaguzi fulani baada ya kufikia makubaliano ya awali na Grossi mwezi Septemba. Lakini mataifa yenye nguvu ya Ulaya yalijibu nia njema ya Iran kwa kurejesha vikwazo vya kimataifa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu mwezi huo huo.

Ismail Baghaei, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, alitangaza kwamba matamshi yanayokinzana ya maafisa wa IAEA hayatasaidia ushirikiano kati ya Iran na IAEA.

Iran imetangaza kuwa kama mtiia saini wa Mkataba wa Kuzuia Uenezaji wa Silaha za Nyuklia (NPT), ina haki ya kuboresha urani. Tehran pia imetangaza kwamba, ingawa haitaacha kuboresha urani, iko tayari kujadiliana kuhusu vikwazo vinavyowezekana katika eneo hili.

IAEA hapo awali ilisema imezingatia harakati mpya katika vituo vya nyuklia vya Iran ambavyo havikufikiwa na inahitaji kuhakikisha kwamba urani iliyoboreshwa haijahamishwa mahali pengine.