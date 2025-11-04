Rais wa Utawala wa Kizayuni: Tuko Tena Ukingoni mwa Shimo Kubwa

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Ma'a, Isaac Herzog, rais wa utawala wa Kizayuni, alisisitiza kuwa utawala huo uko ukingoni mwa shimo kubwa (précipice/abyss). Mauaji ya Yitzhak Rabin, waziri mkuu wa zamani wa Tel Aviv, miongo mitatu iliyopita yalikuwa jaribio la kusukuma utawala wa Kizayuni kuelekea uharibifu, na ishara zinazofanana zinaonekana leo kwa namna hatari zaidi.

Herzog aliendelea kusema: Baada ya miaka thelathini, ishara zilezile—maneno yenye sumu na ya aibu, mashtaka ya usaliti, kuenea kwa chuki na vurugu katika barabara na nafasi ya mtandao—zinaonekana, na hii inamaanisha tishio la kimkakati dhidi ya utawala wa Kizayuni.

Alieleza: Baada ya miaka thelathini, vurugu hii hatari bado ipo miongoni mwa Wazayuni. Lazima tuwe waangalifu. Israel leo iko tena ukingoni mwa shimo kubwa.

Maneno haya ya Herzog yanatolewa katika hali ya kuzidi kwa mgawanyiko wa ndani katika utawala wa Kizayuni, kufunguliwa kwa kesi kubwa ya ufisadi wa kifedha, na migogoro ya kisiasa kati ya vyama mbalimbali huku uchaguzi ukikaribia.