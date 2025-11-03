Wanachama 2000 wa PKK Kujiunga na "QSD"

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna" likinukuu "Russia Al-Youm", vyombo vya habari vya Uturuki viliripoti, vikinukuu vyanzo vya usalama, kwamba karibu wanachama 2000 wa Chama cha Wafanyakazi wa Kurdistan cha Uturuki (PKK) waliofutwa wamejiunga na Vikosi vya Kidemokrasia vya Syria (QSD) tangu mwanzo wa mwaka huu.

Vyanzo hivyo viliongeza kuwa Huduma ya Ujasusi ya Uturuki (MIT) inapanga kuwasilisha ripoti ya kina kuhusu suala hili kwa kamati husika bungeni.

Habari hizi zinakuja wakati ambapo PKK hivi karibuni ilitangaza kumaliza shughuli zake ndani ya Uturuki.

Chama hicho pia kilitangaza kuondoka kwa wanachama wake washirika kutoka Uturuki na kuhamia kaskazini mwa Iraq. PKK ilisema kuwa sehemu ya wanachama wake imehamishwa kutoka maeneo ya mpaka wa Uturuki kwenda Mkoa wa Kurdistan nchini Iraq, na wanachama waliobaki pia watahamishwa ikiwa Uturuki itazingatia mchakato wa amani.

Inafaa kutaja kwamba mnamo Februari 27, 2025, Abdullah Öcalan, kiongozi wa PKK, katika taarifa aliwataka wanachama wa chama hicho kuweka chini silaha zao, kuunda kongamano, na kukifuta chama. Baada ya hapo, PKK ilitangaza kwamba ilifanya kongamano lake la kumi na mbili kuanzia Mei 5 hadi 7 na kuamua kujivunja yenyewe.