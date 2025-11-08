Tusiposimama dhidi ya Wazayuni, watawalazimisha amani au vita

Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, katika mkutano na wanaharakati wa kiuchumi kutoka Pakistani na Iran, alisema: Katika vita vya siku 12 vya Iran na utawala wa Kizayuni, taifa la Pakistani, kwa roho ya kutafuta ukweli, kutaka haki, na uelewa wao wa kina na sahihi na utambuzi wa wakati, walijitokeza na kuunga mkono na kutetea taifa, serikali na vikosi vya jeshi vya Iran, na walifanya hivyo katika nyanja zote za kisiasa katika ngazi ya kikanda na kimataifa na katika maoni ya umma.

Aliongeza: Msaada huu wa busara na hekima ya taifa la Pakistani itaendelea kubaki katika akili, roho, na nafsi ya taifa la Iran, kwa hiyo ninajiona nina wajibu wa kutoa shukrani, na katika siku hizo hizo, niliamua kufanya safari yangu ya kwanza ya kigeni baada ya vita hivyo vya siku 12 kwenda Pakistani ili kutoa shukrani hizi ana kwa ana, na ninamshukuru Mungu kwa kufanikiwa.

Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu alisisitiza: Utawala wa Kizayuni, katika kipindi cha karibu miaka 80 tangu 1948, ambapo ulianzishwa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu kwa azimio la Baraza la Usalama na uvimbe huu wa saratani ukaumbwa, umekuwa ukilishinikiza Umma wa Kiislamu na hasa taifa la Palestina na kufanya mauaji na uhalifu, ambayo kilele chake tumekiona huko Gaza.

Leo, suala la Palestina sio tu suala la Kiislamu, bali ni suala la kibinadamu na la kimataifa

Ghalibaf, akitoa salamu kwa watu wa Gaza, alisema: Taifa la Palestina limepinga kwa ujasiri katika miaka miwili iliyopita, walitoa mashahidi lakini hawakusalimu amri. Leo, suala la Palestina sio tu suala la Kiislamu, bali ni suala la kibinadamu na la kimataifa na hata linaungwa mkono katika vyuo vikuu vya Amerika. Aliongeza: Utawala wa Kizayuni bado unatafuta upanuzi wa eneo na lengo lake la mwisho ni kuondoa serikali yoyote ya Kiislamu huru na yenye nguvu katika eneo hilo, kwa sababu inaona serikali kama hiyo ni tishio kwa uhai wake.

Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu alisema: Tusiposimama dhidi ya utawala wa Kizayuni, watalazimisha ama amani ya kulazimishwa kama Mpango wa Ibrahimu au vita. Hawana mantiki nyingine isipokuwa nguvu na mamlaka, kwa hiyo ni lazima kusimama dhidi yao na kutoa jibu kali.

Aliendelea: Katika uchokozi ulioanzishwa na utawala wa Kizayuni na ambapo Amerika pia ilikuwa na ushiriki wa moja kwa moja, Iran ya Kiislamu kwa mara ya kwanza kutoka kwa Umma wa Kiislamu ilisimama dhidi ya utawala huu na kutoa jibu la kuvunja. Kwa mara ya kwanza katika historia ya utawala huu haramu, Tel Aviv na vituo vyake vya kijeshi vililengwa kwa usahihi wa hali ya juu na kwa kiasi kikubwa. Athari za jibu hili zilionekana siku ya sita na saba ya vita, na walikuwa wanatafuta usitishaji vita. Katika muktadha huu, Naibu Makamu wa Rais wa Amerika aliomba kukutana na Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran ili kuanzisha usitishaji vita.

Mmeanzisha vita na mwisho wake uko kwetu

Mkuu wa mamlaka ya kutunga sheria alisema: Jibu la Iran lilikuwa wazi; Mmeanzisha vita na mwisho wake uko kwetu. Vita huisha tunapofanya shambulio la mwisho. Aliongeza: Wakati Amerika, kinyume na sheria za kimataifa, ilishambulia Iran na kurusha mabomu 14 kwenye vituo vya nyuklia, chini ya masaa 24, makombora 14 mazito ya Iran yalitua kwenye makao makuu ya Amri Kuu ya Amerika (CENTCOM) na hata rada yao ya kati ililengwa.

Ghalibaf alisema: Umoja wa Umma wa Kiislamu na mshikamano wa serikali za Kiislamu ni wajibu wa kidini na wa Mungu. Umma wa Kiislamu lazima uongeze gharama ya hatua hii kwa nchi ambazo zinatafuta kurejesha uhusiano na utawala wa Kizayuni.

Aliongeza: Iran, licha ya vikwazo na shinikizo zote, imepata maendeleo makubwa katika nyanja ya kisayansi na hasa katika sekta ya nyuklia. Mafanikio haya ni matokeo ya uwezo na akili ya vijana wa Iran.

Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu alisisitiza: Iran haitawahi kutafuta silaha za nyuklia, lakini itatumia maarifa na teknolojia yake katika sekta ya matibabu na afya. Iran iko mstari wa mbele katika teknolojia katika sayansi ya nano na bio, na maendeleo ya maeneo haya yanahitaji juhudi zinazoendelea na ushirikiano wa kisayansi, ikiwa ni pamoja na na Pakistani.