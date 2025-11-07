Kiongozi wa Harakati ya Hamas: Ghaza imejeruhiwa lakini imebaki yenye nguvu; Ummah wa Kiarabu unapaswa kuimarisha uwezo wake wa upinzani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Khalil al-Hayya, Kiongozi wa Harakati ya Hamas katika Ukanda wa Ghaza, katika hotuba yake kwenye Kongresi ya 34 ya Taifa ya Kiarabu huko Beirut, alitangaza kuwa Operesheni “Tofaan Al-Aqsa” ilikuwa jibu kwa juhudi za kuondoa suala la Palestina na kuunda Mashariki ya Kati mpya.

Akionyesha maendeleo ya hivi karibuni, alisisitiza kuwa Ghaza, licha ya majeraha kutokana na uvamizi, bado inabaki yenye nguvu na kuwa itaamsha wito wa kushirikiana kuelekea malengo halali ya kitaifa.

Jumla ya Oktoba 7; Ujasiri wa shujaa na ishara ya ushirikiano wa ummah wa Kiarabu

Al-Hayya alieleza kuwa siku ya 7 Oktoba ilikuwa “shujaa wa hali ya juu”, akisema kuwa tukio hili limeonyesha ushirikiano wa ummah wa Kiarabu katika kusaidia taifa la Palestina, na sasa ni jukumu kubwa kwa harakati na taasisi kuhakikisha kupitia mipango na uwezo, njia ya upinzani inaimarishwa.

Aliongeza kuwa pamoja na uvamizi, taifa la Palestina bado limebaki imara na limekaika na ardhi yake, na kwamba dhulma hatimaye itafutika.

Kuweka mkazo kwenye hatua za kisheria na kisiasa

Kiongozi wa Hamas pia alisisitiza kuendeleza juhudi za kisheria na kisiasa dhidi ya wapinzani, na aliitaka kuendeleza umoja wa ndani na kuimarisha uwezo wa upinzani.

Hotuba hizi ziliwasilishwa katika mazingira ambapo masuala ya mustakabali wa upinzani, jinsi ya kushughulikia matokeo ya migogoro, na mtazamo wa kisiasa wa kanda yaliwasilishwa katika ajenda ya kongresi. Wawakilishi na mashirika waliokuwepo walieleza maoni mbalimbali na kutoa suluhisho za kidiplomasia, kibinadamu na kisiasa kwa hali ya Palestina.