Araghchi: Utawala wa Israel ni Chanzo Kikuu cha Kukosekana kwa Utulivu katika Eneo Letu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, alijibu kauli za hivi karibuni za Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, aliyesema "Kama Israel isingekuwa hapa, Mashariki ya Kati isingekuwepo," na kuandika kwa kejeli:

«Hili linaloitwa "Nanga ya Usalama katika Mashariki ya Kati":

Linatafutwa kwa tuhuma za mauaji ya halaiki na uhalifu wa kivita;

Limewalazimisha Wapalestina milioni 7.5 mfumo wa ubaguzi wa rangi (Apartheid);

Limechukua hatua za kulipua kwa mabomu nchi 7 mwaka jana;

Na limekalia maeneo ya Palestina, Lebanon, na Syria.

Utawala wa Israel ni chanzo kikuu cha kukosekana kwa utulivu katika eneo letu.»