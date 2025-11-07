Hakuna nchi yoyote ya Kiislamu inayopaswa kuwa na uhusiano wowote na adui wa Uislamu na Waislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mohammad Baqer Qalibaf, Spika wa Bunge la Shūra la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambaye alikuwa amekaribishwa na Ayaz Sadiq, Spika wa Bunge la Taifa la Pakistan, alisafiri hadi nchi hiyo, na usiku wa Alhamisi tarehe 6 Novemba alikutana na wanazuoni wa dini, waalimu wa vyuo vikuu na mawazo ya kisiasa, kitamaduni na kijamii za Pakistan katika ubalozi wa Iran mjini Islamabad.

Qalibaf alisema katika mkutano huo: Wakati ujumbe wa taifa, serikali na bunge la Pakistan uliposikika katikati ya vita vya siku 12 kwa kupiga kelele kuunga mkono taifa la Iran, niliamua kuifanya safari yangu ya kwanza ya nje baada ya vita kuwa nchini humo; ilikuwa ari yao ya kutafuta haki, kutaka haki na ujasiri wa Pakistan waliouonyesha kwa kuunga mkono kabisa taifa la Iran dhidi ya shambulio la kikatili la utawala wa Kizayuni ambalo lilifanywa kwa msaada na uingiliaji wa moja kwa moja wa Marekani. Lazima mizizi ya ukatili huu na matokeo ya mwisho ya vita hivi zingalishughulikiwa, kwani zitakuwa na manufaa makubwa kwa umma wa Kiislamu. Pia ni lazima kujadili suala hili kwa masaa ili kupitia uchambuzi sahihi tuweze kuonyesha njia kwa watu na vijana.

Aliongeza: Ikiwa tutatazama daktirini ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni, utawala huu haukuturuhusu kamwe kutokea tishio kweye eneo lake. Ama watatafanya iwe haikuwepo tangu mwanzo au watalifanya tishio lififike bila dalili—kwa sababu kiberiti cha “Iron Dome” kilidai jambo hilo. Utawala huu unasema kuwa mipaka yetu haikuwahi kuwa hatarini na kwamba hatua yoyote dhidi ya mipaka yetu itashughulikiwa. Hii ndilo msingi wa utawala huo.

Spika wa Bunge alisema: Operesheni ya “Tofauti ya Al-Aqsa” kwa kweli ilikuwa ghadhabu iliyokuwa imefichwa ya watu wa Palestina walioonewa ambao kwa karibu miaka 80 wamekabiliwa na vitendo vikali na vya kikatili vya utawala wa Kizayuni, vitendo ambavyo vimesababisha kifo cha watoto wengi, wanawake, wanaume na wazee na kuathiri utambulisho wa taifa hili la Kiislamu. Wengine duniani walisema kuwa katika operesheni ya Oktoba 7, Palestina ilikuwa imeanza vita, wakati huo ni uongo na kinyume cha uaminifu kwa watu wa Palestina. Ni nani asiyefahamu kuwa kwa miaka 80 watu wa Palestina wamekumbwa na jeraha, mauaji na kufukuzwa na mara moja walikuwa wameamua kuchukua hatua dhidi ya uhalifu wa utawala wa Kizayuni? Pia nchi za Kiislamu katika miaka ya 1950, 1960, 1970 na 1980 kila hatua za kijeshi dhidi ya utawala wa Kizayuni hazikuendelea zaidi ya siku 5 au 6 na walishindwa dhidi yake.

Aliongeza: Hamas na watu wa Palestina katika Ukanda wa Ghaza, ambao kwa namna fulani unatajwa kama gereza kubwa la wazi duniani, ni karibu watu milioni mbili ambao wamekamatwa kabisa na utawala wa Kizayuni na mara moja watu hawa waliamua kufanya operesheni tarehe 7 Oktoba ili kuvunja daktirini zote za kijeshi za utawala huu na kutekeleza mfano wa “nyumba ya buibui” aliyoitaja shahidi Nasrallah. Hamas ilishambulia utawala wa Kizayuni wakati eneo hilo lilikuwa limejengwa kwa vikwazo kutoka uso wa ardhi hadi kina cha mita 20 au 30, hata kuta za urefu wa mita kadhaa pamoja na vifaa vya elektroniki, drones za ujasusi na satelaiti. Licha ya haya, vijana hawa wa Kipalestina walivuka vikwazo hivi na tarehe 7 Oktoba walishambulia na kuvunja mistari. Hata taswira ya kuonekana kwa ndege ya aina ya F-15 ikishushwa kwenye lori ilionyesha kilele cha kumdhalilisha mtawala huyo.

Qalibaf alisema: Mkoloni wote, wakiwemo Marekani, wanamuunga mkono utawala wa Kizayuni na katika vita vya siku 12 niliwasisitizia watu na vijana wa Iran kuwa kama utawala wa Kizayuni ungekuwa peke yake bila msaada wa Marekani, ungeanguka kwa hasara kubwa ndani ya chini ya siku 7 na hili limeonekana. Hata Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani katika siku za mwanzo za vita alipokuwa ametembelea Tel Aviv, alimuambia mmoja wa mawaziri wa mambo ya nchi za jirani kuwa Tel Aviv yote ilikuwa imeharibiwa na hata vikosi vya kijeshi na vya uongozi vya utawala vilikuwa vimeanguka. Ilikuwa Marekani iliyoweka washauri na kamanda wake kudhibiti na kuhuisha vyeo vya uongozi na wakati Rais wa Marekani alipoenda Israel alisema kwamba kama tungekuwa hatujauundua Israel, leo tungehitaji kuunda Israel nyingine katika eneo hilo. Mtazamo huu wa kikoloni wa Marekani kwa sisi Waislamu unaonyesha kuwa wanapanga kutufanya madhara.

Aliongeza: Sisi daima tumekuwa tukijifunza kutoka kwa Imam, Mapinduzi na misingi ya Qur’ani Tukufu, hadithi, riwaya na madarasa ya Ahlul Bayt (a.s) kwamba lazima tuimame dhidi ya dhulma. Waislamu wanapaswa kuwa nchi huru, zenye nguvu na zenye uwezo na katika nyanja mbalimbali za sayansi na maendeleo, hasa katika enzi ya sasa ambayo ni enzi ya teknolojia za kisasa, tufikie viwango vya juu na tutumie fursa hizi ili kulipa tofauti za nyuma za karne kadhaa. Sababu za nyuma hizi pia ilikuwa mtazamo wa kikoloni ambao inabidi tuulize. Iran ya Kiislamu baada ya Mapinduzi daima imekuwa mhanga wa njama na mauaji, vita vilivyowekwa, shinikizo za ndani, wapinzani na makundi ya waasi ambao walifanya mauaji ya viongozi wa kisiasa kama Rais na Spika wa Mahakama ya Juu, wabunge, wanazuoni wa kitaaluma na wa kitamaduni na raia wa kawaida waliokadiriwa karibu 26,000 waliuawa. Hata nguvu za kikoloni kwa msaada wa Chama cha Baath zilitukwamisha vita na hivyo taifa la Iran liliamua kusimama dhidi ya dhulma, kushindana dhidi ya vikwazo na kufanikiwa kisayansi.

Spika wa Bunge alisema: Mmoja wa maendeleo ya kisayansi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni katika nyanja ya nyuklia ambapo tuna wanasayansi na watataalamu wengi na tangu mwanzo tulitangaza kuwa hatutafuta silaha za nyuklia; hata baada ya mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi yetu, Grossi (Rais wa IAEA) alisema kuwa hakuna ushahidi kwamba Iran ilikuwa ikielekea kuwa na silaha za nyuklia. Hata hivyo, nchi yetu ni miongoni mwa nchi zilizo juu katika nyanja ya nyuklia na hata centrifuge za kisasa zaidi ziko Iran. Pia katika nyanja ya nano tupo miongoni mwa nchi tano za juu dunia, na katika anga za anga na tiba tumeingia miongoni mwa nchi zinazoongoza duniani, huku Marekani ikitoa vikwazo visivyo vya haki dhidi yetu katika miaka 20 iliyopita. Kwa sababu wanataka hakuna nchi huru duniani, hakuna maendeleo kwa nchi za Kiislamu.

Aliongeza: Nchi yetu ilikuwa katika raundi ya sita ya mazungumzo na Marekani ambapo masaa 48 kabla ya mazungumzo kuendelea Oman, alfajiri ya 23 Khordad, utawala wa Kizayuni ulitushambulia kwa upana. Walikuwa na uhakika kuwa Iran haingeweza kuhimili zaidi ya siku 2; huku sisi tukitoa majibu makali ndani ya chini ya saa 16. Kwa siku ya nne ya vita tulifanikiwa kujibu kwa makombora yenye uwezo wa kufikia kilomita 2000. Mchakato huu ulifanya Marekani kuingilia moja kwa moja vita na walilenga kituo cha amri cha CENTCOM Mashariki ya Kati kwa makombora 14 ambapo makombora saba yalifikia lengo. Hali hii iliwafanya wao kutafuta mapatano ya kusitisha vita na sisi tulitangaza kuwa kusitisha vita kutakuwa tu pale tutakapopiga mshtuko wa mwisho.

Qalibaf alisisitiza umuhimu wa kuwa wenye nguvu dhidi ya adui na akasema: Nchi za Kiislamu zinapaswa kutumia nguvu dhidi ya utawala wa Kizayuni; ingawa nguvu yetu ni mantiki, wakati hakuna uelewa basi lazima tuonyeshe nguvu dhidi ya nguvu, kwa kuwa utawala huu hauielewi lugha nyingine. Utawala wa Kizayuni ulitaka kupata asiyekuwa na kumbukumbu ya Palestina. Hata hivyo, baada ya vizazi kadhaa tangu 1948 hadi sasa, kila mtu anaangalia Palestina. Sio nchi za Kiislamu tu bali dunia nzima inafuata haki za Wapalestina na sisi katika nchi za Kiislamu tunapaswa kushughulikia hili na kwa kujiweka karibu, kuleta sababu za kuharibu utawala huu. Hata hivyo utawala wa Kizayuni kwa msaada wa Marekani unataka kuudhalilisha Uislamu wa ulimwengu na kwa sasa unavuruga Lebanon, Syria na nchi nyingine za Kiislamu.

Aliongeza: Marekani inawagawa umma wa Kiislamu katika pande mbili— upande mmoja ambao unapaswa kushambuliwa na kukaliwa na upande mwingine ambao unapaswa kukubali Amani ya Ibrahimu na kuanzisha uhusiano na utawala wa Kizayuni. Hakuna nchi ya Kiislamu inapaswa kujiruhusu kuanzisha uhusiano na adui wa Uislamu na Waislamu. Amani iliyowekwa kwa nguvu na vita vilivyowekwa kwa nguvu vitasababisha hakuna nchi katika Uislamu kuwa imara na huru. Ikiwa wanapigana na Iran, lengo lao ni kuhakikisha Iran si huru wala yenye nguvu bali wanataka Iran dhaifu ili iangaliwe ikigawanywa. Hali hii inaweza kuonekana Syria, Libya, Lebanon na Syria, na Daesh ambaye alikuwa mtotaji wao alikuwa akitaka kuyachafua mataifa ya eneo hilo.

Spika wa Bunge alisema: Nchi za Kiislamu zinapaswa kuungana na kusimama dhidi ya utawala wa Kizayuni; hivyo basi ikiwa nchi ya Kiislamu itashambuliwa na utawala wa Kizayuni, Waislamu wote wanapaswa kupigana kuikabili. Mawasiliano ya kisiasa, kitamaduni, chuo, kisayansi, kijamii na mazingira katika ulimwengu wa Kiislamu yanapaswa kuunganishwa, na ikiwa tunataka kuwa huru na kuunda mpangilio mpya wa dunia, lazima tuwe na umoja na mshikamano. Sisi hatukutafuta upanuzi wa nchi; badala yake tunatafuta amani na usalama kwa wote.

Mwanzoni mwa mkutano huu, wanazuoni wa dini, waalimu wa vyuo vikuu na mawazo ya kisiasa, kitamaduni na jamii wa Pakistan walielezea pointi kuhusu udugu wa kitamaduni kati ya nchi hizo mbili, suala la Palestina na umoja wa ulimwengu wa Kiislamu hasa juu ya athari za Mapinduzi ya Kiislamu katika nchi za Kiislamu za kanda. Spika wa Bunge la Shūra la Jamhuri ya Kiislamu alifanywa ziara hiyo kwa mwaliko wa Spika wa Bunge la Taifa la Pakistan na katika safari hii atakutana na kuzungumza na Spika wa Bunge la Taifa, Waziri Mkuu na baadhi ya maafisa wengine wa Pakistan.