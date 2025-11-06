Kuimarika kwa nafasi ya Hamas katika Ukanda wa Gaza na Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- matokeo ya utafiti mpya uliofanyika Palestina yanaonyesha kuwa, kinyume na matarajio ya wavamizi, licha ya vita vya miaka miwili vilivyoharibu Ukanda wa Gaza, Wapalestina bado wameshikamana na harakati za mapambano, na umaarufu wa harakati ya Hamas umeongezeka.

Shirika la habari la Kipalestina Shehab liliripoti kuwa, kwa mujibu wa takwimu za utafiti huu uliofanywa na Taasisi ya Utafiti wa Mitazamo ya Umma na Utafiti wa Kijamii yenye makao yake mjini Ramallah, kiwango cha uungwaji mkono kwa Hamas kwa jumla ni asilimia 10 zaidi kuliko chama cha Fatah.

Katika Ukanda wa Gaza, Hamas imepata asilimia 41 ya uungwaji mkono wa wananchi, huku katika Ukingo wa Magharibi ikipata asilimia 32.

Taasisi hiyo ilisema katika taarifa yake: “Tathmini isiyoepukika ya takwimu hizi ni kwamba miaka miwili iliyopita imepelekea kuimarika kwa nafasi ya Hamas badala ya kudhoofika kwake, na mwenendo huu unaonekana wazi zaidi katika Ukingo wa Magharibi.”