Ghalibaf: Marekani Lazima Ikubali Matokeo ya Uchokozi Dhidi ya Iran

Kulingana na ripoti ya mwandishi wa habari wa ABNA, Mohammad Bagher Ghalibaf, katika hotuba yake kabla ya utaratibu katika kikao cha wazi cha leo (Jumapili, 18 Aban) cha Bunge la Ushauri la Kiislamu, alisema: "Kufuatia kukiri kwa Rais wa Shirikisho la Amerika kuwa na jukumu la moja kwa moja katika uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, ambao ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa, Mkataba wa Umoja wa Mataifa, na uhuru wa kitaifa wa nchi yetu, mimi, kwa niaba ya taifa zuri na tukufu la Iran, nahukumu vikali kitendo hiki kiovu na ninatangaza kwamba Serikali ya Shirikisho la Amerika, kulingana na sheria za kimataifa, lazima ikubali matokeo ya kisheria, kisiasa, na kijeshi ya uchokozi huu wa wazi uliopelekea kuuawa shahidi kwa idadi kubwa ya raia wetu."

Ghalibaf alisisitiza: "Taifa la Iran, kwa umoja na mamlaka, linasimama dhidi ya tishio lolote na litawajibisha wachokozi kwa matendo yao ya uchokozi."

Aliendelea: "Pia naona ni muhimu kutoa ripoti kuhusu safari yangu ya hivi karibuni nchini ndugu na jirani, Pakistan, kwa taarifa ya taifa na wawakilishi. Safari hii ilifanyika kufuatia ombi la Kiongozi wa Mapinduzi kwa bunge na katika mfumo wa diplomasia ya bunge kwa mwaliko wa Spika wa Bunge la Kitaifa la Pakistan."

Spika wa Bunge aliongeza: "Moja ya malengo ya safari hii ilikuwa ni kufikisha ujumbe wa shukrani kutoka kwa wananchi na Kiongozi wa Mapinduzi kwa msaada wa bunge na maafisa, hasa watu wa Pakistan, na lengo lingine lilibainishwa kuwa ni kuimarisha uhusiano wa kiuchumi, kiutamaduni na kiusalama kati ya nchi hizo mbili."

Ghalibaf alibainisha: "Pakistan ina umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa Iran katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kiutamaduni na kiusalama, kwa sababu mahitaji ya kibiashara ya nchi hizo mbili yanakamilishana, mifanano yao ya kiutamaduni ina kina kirefu sana, uwezo muhimu wa ushirikiano wa kiusalama na ulinzi unaweza kufikiwa, na eneo la kijiografia la nchi hii linaweza kuwa daraja la kuunganisha Iran na Asia ya Mashariki na kwingineko."

Alieleza: "Katika safari hii ya siku tatu, ili kufuatilia malengo yaliyotajwa, ujumbe wa bunge wa Iran ulikutana na viongozi wa ngazi za juu wa Pakistan, yaani Spika wa Bunge la Kitaifa, Kaimu Rais na Spika wa Seneti, Waziri Mkuu na Kamanda wa Jeshi la nchi hiyo, na pia mikutano miwili ya kirafiki ilifanyika na wanaharakati wa kiuchumi wa Iran na Pakistan, pamoja na wasomi wa kisiasa na kiutamaduni."