Ireland Yaidhinisha Ombi la Kususia Soka ya Israel Barani Ulaya

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu mtandao wa Al-Arabi, Shirikisho la Soka la Ireland (FAI) lilikubali kwa kura nyingi Jumamosi jioni hoja ambayo inalitaka bodi ya wakurugenzi ya shirikisho hilo kulishinikiza Shirikisho la Soka la Ulaya (UEFA) kusimamisha mara moja ushiriki wa Israel katika mashindano yake yote.

Shirikisho la Soka la Ireland lilitangaza katika taarifa: "Pendekezo hili liliidhinishwa kwa kura 74 za ndiyo, kura 7 za hapana, na kura 2 za kutopiga."

Nakala ya azimio hilo inasema kwamba Shirikisho la Soka la Israel linakabiliwa na ukiukwaji wa vifungu viwili vya kanuni za UEFA: moja ni kutotekeleza sera madhubuti ya kupambana na ubaguzi wa rangi, na nyingine ni kuanzisha vilabu katika maeneo yaliyokaliwa bila idhini ya Shirikisho la Soka la Palestina.