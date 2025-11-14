Serikali ya Pakistan imetangaza kukamatwa kwa kikundi cha kigaidi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Wadhibiti wa Pakistan leo Ijumaa wameripoti kuwa wamekamata watu wanne kutoka kiumbe kimoja cha kigaidi ambacho uongozi wake uko nchini Afghanistan na kilihusiana na shambulio la bomu la kigaidi lililotokea hivi karibuni katika mji mkuu Islamabad.

Serikali ya Pakistan imethibitisha kuwa wanachama wanne waliohusika na Tehrik-i-Taliban Pakistan katika shambulio hilo wamekamatwa. Katika chapisho lililotolewa kwenye jukwaa la “X”, Serikali ilifichua kuwa kiumbe hicho kilipokea maagizo na mwongozo katika kila hatua kutoka kwa viongozi wake walioko Afghanistan.

Awali, Pakistan ilikuwa imemshutumu raia kadhaa wa Afghanistan kwa kuhusika katika mlipuko wa kigaidi uliofanyika Jumanne pamoja na shambulio jingine la kikatili karibu na mpaka. Mohsin Naqvi, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, alisema kuwa mhanga aliyefanya shambulio la kujilipua mbele ya mahakama katika eneo la makazi, alikuwa raia wa Afghanistan.

Wakati Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan aliulizwa kuhusu jinsi serikali itakavyoshughulikia suala la Afghanistan, alijibu kuwa: "Uamuzi kuhusu hatua zinazohitajika utafanywa kwenye ngazi ya serikali."

Naqvi aliongeza kuwa raia wa Afghanistan pia walihusika katika shambulio lile lile siku hiyo katika shule ya kijeshi ya Wana kaskazini-magharibi mwa Pakistan, ambalo lilipelekea vifo vya watu watatu.

Tehrik-i-Taliban Pakistan ilikiri jukumu la mlipuko wa bomu katika Islamabad, ambalo lilikuwa shambulio la kwanza katika mji mkuu wa Pakistan ndani ya takriban miaka mitatu. Katika mlipuko huo, watu 12 waliuawa na wengine 27 kujeruhiwa.

Shambulio hili limeibua hofu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano kati ya Pakistan na Afghanistan, hasa kufuatia mapigano makali kati ya nchi hizi mbili yaliyoendelea kwa takriban wiki moja katika mwezi Oktoba uliopita.