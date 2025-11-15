Madai ya Uingereza Kuhusu Meli ya Mafuta ya Ugiriki Kubadili Mwelekeo Kuelekea Iran

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Associated Press, Kituo cha Operesheni za Biashara za Baharini cha Jeshi la Wanamaji la Uingereza (UKMTO) kilidai kwamba meli ya mafuta iliyokuwa ikipita kwenye Lango la Hormuz ilibadili ghafla mwelekeo wake na kuingia katika maji ya kitaifa ya Iran.

Kampuni ya usalama wa baharini ya Uingereza, Ambrey, pia ilidai kwamba meli kadhaa ndogo ziliizuia meli hiyo ya mafuta kabla ya mabadiliko hayo ya mwelekeo.

Kulingana na ripoti hii ya madai, meli hiyo inayoitwa "Talara," iliyo na bendera ya Visiwa vya Marshall, ilikuwa ikisafiri kutoka Bandari ya Ajman huko UAE kuelekea Singapore.

Associated Press ilidai kwamba data za ufuatiliaji wa meli zinaonyesha kwamba meli hiyo ilikengeuka kuelekea maji ya Iran bila maelezo yoyote. Wamiliki wa meli hao wa Ugiriki bado hawajajibu maombi ya kutoa ufafanuzi.

Vyanzo vya baharini vimeripoti kuwa ndege isiyo na rubani ya Jeshi la Wanamaji la Marekani ilikuwa ikiruka kwa saa nyingi juu ya eneo ambapo meli ya mafuta ya Talara ilikuwa.