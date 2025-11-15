Trump Alisalimu Amri kwa Mfumuko wa Bei: Kupunguza Ushuru kwa Baadhi ya Nchi za Amerika ya Kusini

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu jarida la Kimarekani la Politico, chanzo chenye ujuzi katika Ikulu ya White House kilitangaza kutiwa saini kwa makubaliano mapya ya biashara na nchi nne za Amerika ya Kati na Kusini, jambo ambalo linaweza kusababisha kupunguzwa kwa ushuru wa uingizaji wa bidhaa fulani kama vile kahawa, ndizi, na nyama ya ng'ombe.

Kulingana na taarifa ya afisa huyu mkuu wa utawala wa Trump, makubaliano na nchi hizi nne yatahitimishwa ndani ya wiki mbili zijazo, na kuna uwezekano wa kufikia makubaliano zaidi kabla ya mwisho wa mwaka.

Utawala wa Trump unatarajia kutia saini makubaliano mapya ya biashara na Argentina, Guatemala, El Salvador, na Ecuador, ambapo ushuru wa uingizaji wa bidhaa fulani, ikiwa ni pamoja na nyama ya ng'ombe ya Argentina, kahawa, na ndizi, utapunguzwa.

Kulingana na makubaliano na Argentina, nyama ya ng'ombe itaondolewa ushuru wa asilimia 10, lakini kiwango cha mgao wa uuzaji wa nyama nje hakitabadilika.

Ushuru wa jumla kwa bidhaa haujabadilika, na bidhaa nyingine kutoka Argentina, Guatemala, na El Salvador bado zitatozwa ushuru wa asilimia 10, na bidhaa za Ecuador asilimia 15.

Washauri wa kiuchumi wa Trump walitangaza kuwa upunguzaji wa ushuru ni sehemu ya juhudi za serikali za kupunguza bei, na kwamba bei za bidhaa kama kahawa na ndizi zinaweza kushuka.