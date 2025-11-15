Maduro: Watu wa Marekani Wanapaswa Kuzuia Maafa

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu mtandao wa Al Mayadeen, Rais wa Venezuela, Nicolás Maduro, alisema: "Watu wa Marekani wanapaswa kucheza jukumu muhimu wakati huu kuzuia tukio ambalo, kulingana naye, linaweza kugeuka kuwa maafa kwa Bara lote la Amerika."

Alieleza: "Amani na sheria za kimataifa zitashinda nchini Venezuela, na taifa la Venezuela litaweza kupata utulivu na haki yake ya kuwepo kwa mamlaka kamili."

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Maduro aliuliza: "Je, wanatafuta 'Gaza nyingine' huko Amerika Kusini?"

Akihutubia watu wa Marekani, alisema: "Ubinadamu tayari unateseka vya kutosha kutokana na maumivu yanayosababishwa na 'mauaji ya halaiki huko Gaza'."