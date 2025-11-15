BBC Yatangaaza Kutomlipa Trump Fidia

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu BBC, msemaji wa chombo hicho cha habari cha Uingereza alisema: "Wanasheria wetu wametuma barua kwa timu ya kisheria ya Rais wa Marekani Donald Trump, kujibu barua waliyopokea Jumapili."

Sehemu ya barua hiyo inasema: "Tunakubali kwamba uhariri wetu, bila kukusudia, uliunda hisia kwamba tulikuwa tunaonyesha sehemu inayoendelea ya hotuba, na kitendo hiki kilisababisha dhana potofu kwamba Rais wa Marekani alikuwa akitaka moja kwa moja hatua za vurugu."

Wakati huo huo, wanasheria wa BBC walikataa kulipa fidia na waliandika: "Ingawa BBC inajuta kwa dhati kuhusu jinsi klipu ya video ilivyohaririwa, suala hili haliwezi kuwa sababu ya kudai fidia ya kashfa."

Wanasheria wa Trump wametishia kuishtaki BBC kwa dola bilioni moja ikiwa taarifa ya marekebisho, kuomba msamaha, na fidia haitatolewa.