Uzinduzi wa Mfumo wa Kielelezo cha Kujadiliana na Tafsiri za Qur’ani / Ayatollah Makarem:Teknolojia Mpya Iwe Kwenye Huduma ya Qur’ani na AhlulBayt(as)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (as), uzinduzi huu ulifanyika kwenye hafla ya ‘Mfumo wa Kielelezo cha Kujadiliana na Tafsiri za Qur’ani’, uliotengenezwa na Kituo cha Utafiti wa Kompyuta cha Sayansi za Kiislamu (Noor Research Center). Ayatollah Makarem Shirazi, akifurahia maendeleo ya kisayansi ya shule za kiislamu katika nyanja za teknolojia mpya, hasa Akili Bandia (AI), alisema: “Ninafurahi kuwa teknolojia hii imewekwa katika huduma ya tafsiri na sayansi za Qur’ani, na imeweza kutatua changamoto nyingi za watumiaji katika masuala ya tafsiri.”

Akirejelea kauli ya Imamu Ali (a.s) katika Nahjul Balagha: “Qur’ani ni chanzo cha maarifa na mwanga wa moyo umefichwa ndani yake,”

alisema:

“Hii inaonyesha kuwa Qur’ani ni chanzo kisicho na kipimo cha elimu na maarifa, na kila utafiti kuhusu Qur’ani ni muhimu na una thamani.”

Ayatollah Makarem Shirazi alimsifu kazi za wanatafiti wa Kituo cha Noor katika nyanja ya tafsiri: “Kazi zenu ni tafsiri ya vitendo ya maneno ya Imamu Ali (a.s). Leo, shule za kiislamu hazikubaliani nyuma katika kutumia AI, bali zimekuwa mstari wa mbele katika eneo hili.”

Akiwa akirejelea uzoefu wa kuandika Tafsir-e Nemuneh (Tafsiri ya Mfano), alisema: “Wakati tulipoanza Tafsir-e Nemuneh, baadhi walidhani tafsiri si kazi ya kisayansi, lakini jitihada za wanasayansi na wanafunzi vijana zilionyesha Qur’ani ni chanzo cha maarifa yote. Kila kitu unachohitaji kiko ndani ya Qur’an, na kama hukikupi, ni kutokukamilika kwetu, si Qur’ani.”

Ayatollah Makarem Shirazi pia alisisitiza umuhimu wa kuwafahamisha wananchi kuhusu mafanikio haya: “Moja ya mahitaji ya leo ni kuwafahamisha watu. Shughuli nyingi zenye thamani zinafanyika, lakini taarifa zake ni chache. Vyombo vya habari vinapaswa kueneza maendeleo haya ili kila mtu aone maendeleo ya teknolojia mpya katika shule za kiislamu.”

Mwisho, Ayatollah Makarem Shirazi aliwaombea baraka na mafanikio zaidi wanatafiti: “Umeanza katika njia hii na umefanikiwa. Insha Allah, programu hizi zitaendelea na katika nyanja nyingine za sayansi za kiislamu pia tutatumia AI. Kama Qur’ani inavyosema: ‘Na jiandae kwa nguvu zote mlizo nazo.’ Leo katika eneo la utamaduni, tunapaswa kuwa na vifaa vya kisasa. Mwenyezi Mungu awape mafanikio na nuru ya Qur’ani iendelee kuangaza kazi zenu.”